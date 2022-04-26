【高盛推介】滙豐業績前受壓　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：周二(26日)公布業績的滙豐控股，股價受壓，最低見49.8港元，繼周一(25日)再創1個月低位。現跌幅收窄，報50.55元，跌約2.1%，目前為連續第3日下跌。有券商料滙控今年首季稅前溢利達36億美元，按年下跌37%；2024年每股盈利預測進一步上調5%至1美元。該行給予「買入」評級，目標價65.7元。

將於本周五(29日)公布業績的中國平安，周一跌約3.9%，周二早段靠穩後倒跌，最低見50元。現報50.5元，微跌0.2%，目前為連續第3日下跌。

觀察個股輪證資金流向，上周五(22日)及本周一共錄得約860萬元資金流入滙控好倉，並見周一流入牛證的資金集中在46元收回區域的產品。淡倉方面，認沽證於周一獲資金轉向流入。

平保方面，可見近期資金持續吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約900萬元。淡倉於上周五及本周一共錄得約240萬元資金流入。

滙豐購21677，行使價60元，2022年7月26日到期，實際槓桿14.7倍，高槓桿、低面值。

滙豐購16719，行使價55.93元，2022年6月27日到期，實際槓桿15.8倍，貼價、高槓桿。

滙豐牛51121，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿9.1倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

滙豐沽22456，行使價46.45元，2022年7月11日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿。

平安購12972，行使價65.05元，2022年9月27日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿。

平安購28168，行使價51.2元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、中長期。

平安牛64152，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率8倍，高槓桿近牛。

平安牛68278，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

平安沽18059，行使價42.95元，2022年6月22日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿、低街貨。

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