中小企營商指數次季錄史上最慘烈跌幅　零售業重災

香港生產力促進局公布今年第二季「渣打中小企指數」調查，綜合營商指數按季急挫12.4報35.7，是指數推出以來最大跌幅，反映本地中小企深受第5波疫情影響，各行業整體營商信心全面受挫。

在五大分項指數中，全部均跌至50中性水平以下。「環球經濟」錄得最明顯跌幅，按季下跌20.4報23.8，亦是本季表現最差的分項指數；「招聘意向」則僅跌5.9報47.5。

所有行業的營商指數均錄得下跌；三大主要行業方面，「零售業」受第5波疫情重創跌幅最大，按季挫14.8報31.2；「製造業」及「進出口貿易及批發業」亦分別跌11.3及9.6，至33.6及35.9。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，調查期間香港經歷迄今最嚴重的疫情爆發，加上其他不利因素如全球通貨膨脹和烏克蘭危機，令調查的綜合營商指數出現了自該指數於2012年發表以來的最大季度跌幅；包括五大分項指數以及全部11個行業指數均有所下跌。

劉指出，在需求疲弱下，中小企難以將貨品加價，在成本持續高企下，毛利率大受壓力，對中小企業來說經營更加困難。不過，綜合營商指數仍高於過往數波新冠疫情頂峰時的水平，加上招聘及投資意向(長期營商信心的指標)的惡化程度並沒有銷售及利潤(短期業務表現的指標)那麼嚴重，認為若香港最終能按計劃謹慎地放寬各項防疫限制，預期本港經濟及營商狀況最終會於2022年下半年復甦。

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，指數結果反映市場對第5波疫情悲觀反應；若緊縮防疫措施持續，近半中小企於調查時表示已暫時停業或可能於6個月內停業，情況令人關注。然而，隨着港府公布放寬社交距離措施的路線圖，加上4月初推出的新一輪消費券計劃，相信只要疫情持續平穩或轉好，將有助中小企重拾營商信心。