Twitter轉軚應承賣盤　驚步Netflix後塵?

美國社交媒體Twitter周一(25日)宣布，董事局同意賣盤予SpaceX始創人馬斯克，交易總計價值為約440億美元(約3,432億港元)。由拋出抵禦惡意收購的「毒丸計劃」(又稱「股權攤薄反收購措施」)到接受收購，10天內Twitter的態度出現180度大轉變。

為甚麼Twitter會重新考慮並接納馬斯克的提議？因為給的錢實在太多。根據協議條款，Twitter的股東將在完成交易後獲得每股54.2美元的現金。收購價較馬斯克披露其持股前的最後一個交易日4月1日的收盤價溢價38%。出手如此闊綽，還有甚麼理由拒絕呢？

另一方面，Netflix在今年第一季流失20萬訂戶，更指短期內還將失去200萬訂戶。發布財報後，公司股價暴挫近40%。美國對沖衝基金大佬阿克曼押注Netflix未夠3個月勁蝕4.3億美元，最後黯然離場。

如果Twitter和馬斯克之間沒有達成交易，馬斯克可能會出售持股，並可能會令投資者信心喪失，Twitter股價也恐會出現螺旋式下跌。

馬斯克提出收購後，Twitter董事會早前提出反惡意收購的所謂「毒丸」計劃，但在馬斯克取得巨額融資承諾後，Twitter董事會的態度則180度大轉變。