滙豐首季列帳基準稅前利潤41.66億美元　按年跌近28%

期內列帳基準預期信貸損失錄得6億美元提撥，去年同期則撥回4.35億美元。若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，首季經調整除稅前利潤按年跌25.06%，至47.06億美元；季內純利跌27.75%，至28.03億美元。淨利息收益率按年升0.05個百分點，至1.26%。

滙控20億美元股份回購的相關⼯作已於本月完成，至於去年集團宣布最⾼達10億美元的進⼀步股份回購，擬於今年4⽉29⽇舉⾏股東周年⼤會後展開。然而，滙控普通股權⼀級比率由去年底的15.8%，下跌⾄今年3月底的14.1%。

集團⾏政總裁祈耀年指，就淨利息收益進⾏經濟對沖⽽持有的⾦融⼯具產⽣的權益變動，或短暫令今年普通股權⼀級比率下跌⾄低於⽬標範圍，使集團無法在本階段於今年展開進⼀步回購。此外，集團擬出售法國零售銀⾏業務的計劃，預期會對今年下半年的普通股權⼀級比率造成不利影響，幅度約為35點子。

祈耀年又稱，對集團年初的表現感到⿎舞。集團策略進展順利，⼤部分業務均保持有機增⻑，發展態勢良好。雖然財富管理業務收入受到市場的不利影響，加上預期信貸損失趨向正常⽔平，導致盈利較去年首季減少，但所有業務及地區的貸款均錄得升幅，個⼈銀⾏、保險及貿易融資業務增⻑良好，對未來幾季的表現⼗分有利。集團已進⼀步減少成本，並繼續對科技作出⼤量投資，有望實現2022年的成本節約及風險加權資產削減⽬標。儘管經濟前景依舊不明朗，但由於利率⾃公布全年業績以來持續上升，進⼀步增強對2023年平均有形股本回報率能夠達到雙位數的信⼼。

他表示，俄烏戰爭繼續對烏克蘭及其他地區造成毀滅性後果，正為區內員⼯提供⽀援，並配合英國及其他國家/地區政府的制裁措施。俄羅斯滙豐不會開展新業務或接受新客⼾，業務正逐步收縮。集團於俄羅斯主⼒服務總部設於其他國家/地區的跨國企業客⼾。作為⼀家環球銀⾏，滙豐有責任協助他們處理該等棘⼿問題。