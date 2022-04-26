【產經直播】滙豐放榜 股價有冇望反彈？
2022年04月26日 12:22
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滙豐(00005)放榜，沈大師即刻同你一齊發掘業績有冇亮點？睇下股價有冇望反彈？在美國聯儲局大手加息無懸念，以及投資大熱「ESG」概念下，部署定包括滙豐在內的Global X 恒生ESG ETF(03029)係咪會佔盡先機？
人行繼續放水，突然下調外匯存準率，港股連周二(26日)重上兩萬關，會否再彈高啲？市況不穩，倒不如加強防守，買Global X 恒生高股息率ETF(03110)仲放心？當中恒生銀行(00011)作為成分股之一，業績又過唔過關？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，有訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。
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