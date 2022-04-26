黃詠欣：從事無底薪行業　如何做高成數按揭？

疫情改變不少香港人的工作模式，不少受疫情限聚措施影響的行業，如舞蹈導師、健身教練等，要生存都要想方法轉型。近日本行便有一個原來教跳舞的客戶，在過去兩年斷斷續續停業期間，同時兼做直銷產品，更成功儲到第一桶金，上車做業主。不過，客戶由於沒有底薪，僅有佣金收入，可以做到高成數按揭嗎？

這位客戶沒有底薪，主要入息為佣金收入，屬非固定入息人士，雖可以做到高成數按揭，但最高只可以80%。客戶在找我們幫忙時尚未置業，在首次諮詢時，本行了解到客戶剛剛轉做直銷一年，有報稅，但未收到稅單，而且過去收入未需要交稅，一般要做高成數按揭保險，審批要求會較高，不單要求有稅單，同時對非固定收入人士，銀行會要申請人提供6個月糧單及月結單等證明文件。

是以，為防客戶在申請按揭時仍未收到稅單，建議他先去稅局取得年度收入證明，同時要整理好過去6個月的入息證明文件。

在做了預先評估後，客戶又用了2個月時間揀選心儀單位，期間已經收到稅局的稅單，同時，本行亦協助客戶整理好6個月的入息證明，極速於大型銀行獲批80%按揭，息率是目前最優惠的H+1.3%，更能有1.3%現金回贈，再額外有4,000元獎賞，賺盡銀行最高優惠。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣