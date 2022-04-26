滙控邵偉信：年內再宣回購機會不大　冀保留支付股息能力

滙控早前已明言今年不會恢復按季派息，集團指，將於未來數年集團繼續檢討是否恢復按季派息，並於2023年2月發布2022年業績時或之前再交代最新情況。

首季滙控亞洲和香港盈利雖按年下跌，惟按季均有所上升。而財富管理業務於今年首季的表現因香港實施新冠疫情限制措施⽽相對失⾊。邵偉信稱，首季度共同基金銷售額下降約30%，相信隨分行網絡現在基本上已完全重新開放，預計收入將很快恢復正常。然而，首季通常為財富業務增長最強勁的季度，因此仍料將對今年全年的財富表現產生影響。

他續稱，滙控首季貸款增長強勁，集團貸款增長超過210億美元，年增長率超過8%，惟不期望相關趨勢可全年持續。

滙控預計美國聯儲局將在5月和6月均加息50點子，他認為對淨利息收入非常有利。而自2020年以來，滙控淨息差首次上升。他預計，若美國加息100點子，淨利息收入或於未來一至兩季再次大幅上升。