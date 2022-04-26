內地封城俄烏戰爭夾擊　危及全球171萬億元貿易？

內地嚴控疫情，今年夏季恐在亞洲、美國及歐洲之間的供應鏈掀起混亂。中國港口壅堵，加上俄烏戰爭，或帶來一連串打擊，對已受通脹壓力衝擊的經濟復甦之路造成障礙。

外媒報道，內地疫情未平息，當局仍維持零容忍態度，在疫情爆發顛覆全球經濟兩年多後，中國封控措施令經濟陷入惡性循環。就算疫情受控，大批貨輪再次恢復航行，破壞仍將波及全球。

歐洲貨櫃吞吐量第2大的安特衞普港(Port of Antwerp)行政總裁Jacques Vandermeiren預料，將會出現比去年「更大的混亂」。

中國佔全球貿易約12%，疫情限制導致工廠和倉庫閒置，貨車交付速度放緩，加劇貨櫃短缺。美國和歐洲的港口已遭擠塞，使他們更易受額外衝擊。供應鏈諮詢公司Everstream Analytics表示，一旦產品出口活動恢復，大量船隻開往美國西岸港口，料等待時間將增加。

據貨運代理公司數據，貨物從亞洲工廠運抵美國倉庫，平均需要111天的時間。運往歐洲則需更長時間，接近創紀錄118天。

上海封城後，沿岸大批等待入港的船隻持續增加。外媒數據顯示，截至20日，在寧波港口外周邊等待的貨輪達230艘，比去年同期增35%。

根據物流情報公司數據，進口貨櫃平均在上海港口等待12.1天，之後才被貨車取貨並運往內陸目的地。貨車運輸短缺削弱向工廠供應以及將汽車、電子產品等出口品運輸到船上的努力。

短期內，這些囤積的貨物代表着價值22萬億美元(約171.6萬億港元)的全球商品貿易面臨更多代價高昂的難題。