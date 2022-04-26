美匯直逼102關　道期跌過百點

美匯指數抽上101.96；港匯見7.8462；離岸人民幣(CNH)報6.5802；美元兌日圓報127.92；歐元企1.0679，英鎊處1.2719。金價企1,900美元。布油報101.84美元，紐油報97.88美元。道指期貨跌126點。

●市後關注點

-20:30 美國3月耐用品訂單

-22:00 美國3月新屋銷售；美國4月諮商會消費者信心

-恒生銀行派中期息每股0.7元。

-滙豐首季列帳基準稅前利潤41.66億美元，勝預期。

●後會無期？巴菲特最後一場慈善午餐，6月中拍賣。

●中國經濟：

-渣打：中央有招數調控，人民幣弱勢不會持續。

-聯通及中電信開通內地多個共享5G網絡。

-內地首季智能手機銷量按年跌14.4%，OPPO排名第一。

-內地首季全國社會物流總額按年增6.2%。

-人行：將加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度。

-大摩降今年中國GDP增長預測至4.2%。

●IMF警告亞洲區面臨滯脹風險，經濟恐受阻。

●中小企營商指數次季錄史上最慘烈跌幅，零售業重災。

●保險索償投訴委員會去年處理607宗投訴。

●美國能源部：將增產石油以補償因制裁俄國而失去的供應

●歐央行官員：虛擬貨幣趨泡沫化，全球應加強監管。