幣安推難民專屬加密資產卡片

全球領先的加密資產及區塊鏈基礎設施提供商幣安，宣布推出幣安難民專屬加密資產卡片，所有因俄烏戰爭被迫離開烏克蘭前往其他歐洲經濟區國家的幣安新舊用戶都可使用該卡片。

卡片由幣安和Contis聯合發行，烏克蘭難民可透過該卡片接收加密資產或在歐洲經濟區內接受刷卡的商家進行消費。

幣安慈善總監Helen Hai表示，「烏克蘭正處於困難時期，而加密資產因其交易速度快、手續費低廉、安全度高等特點，此時可發揮重要作用，為有緊急資金需求的難民雪中送炭。」

幣安烏克蘭總經理Kirill Khomyakov表示，「迄今為止，已經有約400萬人離開烏克蘭。我們應當承擔起責任幫助這些被迫離開家園的人。透過幣安難民專屬加密資產卡片，難民可以向幣安和其他慈善機構尋求幫助，如果有必要的話，還可以接收由其他錢包轉入的加密資產。」

此外，幣安慈善還與Rotary、Palianytsia等多個非營利組織合作，透過難民專屬卡片提供加密資產現金支援，親朋好友可以向卡片或幣安錢包轉帳，協助處於困難時期的難民。

經過當地非營利組織驗證身份的難民來申請幣安難民專屬加密資產卡片，將可連續3個月每月獲得75 BUSD(約75美元)的資助，這是根據聯合國難民事務高級專員公署(UNHCR)推薦標準設定的資助金額。在使用卡片進行消費時，BUSD將自動兌換成當地貨幣。

幣安難民專屬卡片的申請和使用過程都不會產生任何費用，任何在烏克蘭境內申請的帳戶（也可使用烏克蘭住址註冊幣安新帳戶）都可用於申請卡片，即使帳戶所有人目前居住在歐洲經濟區其他國家。同時，所有申請用戶都必須完成KYC驗證流程。

Helen Hai補充，「我們想利用區塊鏈技術為人們服務，解決實際問題；以區塊鏈為工具，讓求助者和幫助者直接連結。我們將繼續制訂更多行動與合作計劃以幫助烏克蘭人民，並繼續發展加密資產和區塊鏈工具，幫助全球各地因衝突而陷入困境的人們。」

自俄烏戰爭爆發以來，幣安持續為烏克蘭人民提供支援。此前，幣安已透過幣安慈善募集1,000萬美元以協助烏克蘭及鄰國流離失所的兒童和家庭，為他們提供避難所、食物、安全飲用水、醫療用品、現金資助及心理輔導等。同時，幣安慈善也致力於和在地機構合作，幫助未能離開烏克蘭、處境更加危險的人。

此外，幣安慈善還設立了加密資產眾籌網站「Emergency Assistance Fund for Ukraine」，讓全球各地的人都可以捐獻加密資產支援烏克蘭，目前該網站已籌得資金約100萬美元。