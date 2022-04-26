【產經直播】港股短期只有波幅無升幅？
2022年04月26日 16:23
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隔晚美股先跌後升，然而內地股市周二(26日)仍繼續下跌，港股高開119點後，一度升389點，但尾段乏力，最終僅升65點，收報19,934點。人民銀行雖然突然下調外匯存款準備金率，刺激人民幣低位反彈，但港股反彈力度明顯不足，恒指20,000點關得而復失，大市短期只有波幅無升幅？股民仍欠信心？
滙豐控股(00005)首季業績稅前利潤按年跌近28%，跌幅少於市場預期，但績後股價捱沽，收市跌4%，業績邊方面出現問題？在美國聯儲局加息預期升溫下，包括滙豐在內的銀行股又可唔可以低吸？
相反汽車板塊做好，國務院發布了《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，提倡要穩定增加汽車等大宗消費，理想(02015)、小鵬(09868)均升6%。車股現可睇高一線？新能源車仍係大勢所趨？而比亞迪(01211)將於周三(27日)發布業績，績前又可以點部署？前景睇唔睇好？
中興通訊(00763)首季多賺1.6%，股價升逾4%，並維持每股盈利為47仙。中興及其同業前景又點睇？依家再追入得唔得？
政府綠色零售債券(04252)今日起至下月6日接受申購，派息率最少2.5厘，並與通脹掛鈎，通脹持續下抽唔抽得過？抑或買高息股或抗通脹產品更吸引？
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