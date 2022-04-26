【產經直播】港股短期只有波幅無升幅？

隔晚美股先跌後升，然而內地股市周二(26日)仍繼續下跌，港股高開119點後，一度升389點，但尾段乏力，最終僅升65點，收報19,934點。人民銀行雖然突然下調外匯存款準備金率，刺激人民幣低位反彈，但港股反彈力度明顯不足，恒指20,000點關得而復失，大市短期只有波幅無升幅？股民仍欠信心？

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