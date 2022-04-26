屯門限呎住宅地流標　標金未達到政府底價

地政總署公布，屯門青山公路──大欖段住宅地，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納上周收到的5份標書。

該地皮鄰近樓花項目OMA by the Sea，總樓面約130.64萬方呎，單位實用面積不可少於280方呎，市場估值約71.9億至85.2億元，每方呎樓面地價約5,500至6,522元。

資料顯示，政府賣地對上一次流標於2020年10月發生，為東涌第57區商業地。而對上一幅住宅官地流標要追溯至3年半前，為山頂文輝道2、4、6、8、9及11號豪宅地，於2018年10月收到5份標書，同月宣告流標收場。

政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地。如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地。這是為了確保政府獲得公平合理的回報，以保障公帑。底價會在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。

政府不會就投標者出價的考慮作出揣測。出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。

政府於二○二一年十二月推出最低單位面積必須達26平方米(約280方呎)的要求，該用地是首幅加入限呎要求的賣地項目。發展局發言人說，雖然這次未能成功招標，但政府會繼續將最低單位面積要求落實於所有政府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目，以及其他涉及換地或契約修訂的私人住宅發展項目，以改善市民的居住空間和回應社會訴求。事實上，很多市區重建局和香港鐵路有限公司的項目同樣設有最低單位面積要求，過去均成功招標。

政府的政策目標是為市場提供穩定和持續的土地供應，以回應社會對房屋及經濟用地的需求。這目標不會因為個別土地的招標結果或某個時期的經濟情況而受影響。政府會考慮在適當時候重新出售該用地。

在過去五個財政年度，政府合共就賣地進行超過70次招標，當中6次（包括是次招標）因為標價低於底價而取消有關賣地。其餘五次取消的招標涉及四幅商業用地及一幅住宅用地，其中一幅商業用地和該幅住宅用地隨後經重新招標後成功售出，其餘三幅商業用地則正進行改劃用作住宅用途。