中滙集團：學生人數目標提早完成　續拓展海外市場

該公司旗下共九所學校，其中2所位於澳洲及新加坡。首席執行官廖依曼認為，早年開創的海外共融課程成績理想，近3年的報讀人數持續增長，由2020至2021學年上學期的115人，大幅增至2021至2022學年上學期的5504人，目標本學期達到7,000人。

她續指，公司將繼續探討海外市場擴張機會，海外新冠肺炎疫情緩解、正常商業活動恢復、通關後，有意在英國及新加坡等地物色合適地址建設海外新學校。

內地將於5月起實施職業教育法，廖伊曼表示，有關政策說明職業教育的重要性，對行業有利好作用，同時有助增加職業學歷學生的出路。

至於併購方面，公司首席運營官劉文琦指，公司增長非靠外部收併購，在疫情下會積極利用旗下實體學校，開拓輕資產教育服務，強調做好內部經營。

被問到公司股價波動，廖伊曼指，股價非公司可控，認為市場交易出於不同因素，並非公司基本面問題，強調會繼續經營好業務，又形容今次業績「合格以上」。

截至今年2月底止，中期盈利2.51億元，按年增長52.46%，每股基本盈利23.58分，派中期息每股8.4港仙。收入按年上升48.4%至8.23億元，其中中等學歷專業教育收入約8,510萬元，按年增近7倍。