【綠債首日】各銀行認購反應熱烈　最高金額夠買層樓...

各銀行及券商反映周二首日綠色零售債券認購，市場反應熱烈。

‧招商永隆銀行

於綠色零售債券接受認購首日的平均每名客戶認購金額為21萬港元，而最高認購金額為1,000萬元。經電子渠道(流動銀行/網絡銀行)認購的客戶人數達88%。

該行提供7免優惠予認購客戶，包括：

1） 豁免認購手續費（0.15%）

2） 豁免債券託管費

3） 豁免利息代收費

4） 豁免轉倉費

5） 豁免首兩星期經場外交易市場沽出綠色零售債券之債券交易費

6） 豁免到期贖回費

7） 豁免首兩星期經香港交易所沽出綠色零售債券之交易佣金

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‧工銀亞洲

作為首批發行的綠色零售債券，首日最高認購金額約為500萬元（即500手），每人平均認購金額約為11萬元（即11手），與去年iBond認購熾熱反應相若，工銀亞洲預計認購期內表現持續理想。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，今次是政府首次推出零售層面的綠色投資產品，可謂意義重大，令零售客戶明白到ESG投資不只是一個概念，更是一個值得考慮的投資主題。

工銀亞洲為認購綠色零售債券的客户提供最高「九免」優惠，包括豁免認購手續費、買入經紀費（以股票形式在二手市場交易）、沽出經紀費（以股票形式在二手市場交易）、提早贖回費、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費。為響應綠色金融概念，該行亦鼓勵客戶使用網上銀行方式認購。

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‧中信銀行(國際)

綠色零售債券認購首日，客戶之平均認購金額超過9萬港元，最高認購金額為50萬港元。中信銀行(國際)就綠色零售債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

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行政總裁許繹彬表示，首日已有近8,500人在該行認購綠債，大部分抽5手。

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‧滙豐銀行

發言人表示，約8成綠債申請透過數碼渠道遞交。為推廣綠色投資，客戶於認購期內透過滙豐流動理財應用程式成功開立投資戶口，於滙豐流動理財應用程式或網上理財成功認購並獲分配綠色零售債券，滙豐會透過與全球植樹造林慈善機構One Tree Planted的合作計劃，代表客戶於印尼種一棵樹，讓客進行投資理財時，亦能為保護環境出一分力。

透過該行的網上理財、電話理財及分行申請認購綠債，可獲豁免下列收費:

-認購手續費

-託管服務費

-代收利息費

-到期贖回債券費

-由其他銀行轉入至滙豐費用

-由其他經紀行轉入至滙豐費用

-轉貨申請手續費 (於債務工具中央結算系統(CMU)與中央結算及交收系統(CCASS)之間) (優惠期至2022年6月30日)