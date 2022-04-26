【經濟告急】滯脹風險升溫　亞洲陷入困境

環球經濟前景烏雲密布，國際貨幣基金組織(IMF)近日下調今年全球經濟增長預測不久，隨即再有官員警告亞洲面臨滯脹風險，即經濟無甚增長、失業率升同時通脹加劇。「末日博士」魯比尼更一口氣列出11個滯脹因素，同時摩根士丹利亞太區前主席羅奇亦坦言，不影響全球經濟前景情況下抑制通脹的「軟着陸」目標，恐怕只是一廂情願的想法。

發達國家的情況同樣未許樂觀，南非標準銀行外匯策略師Steven Barrow發表的報告指出，經濟衰退陰霾籠罩着許多發達國家，其中，英國風險看來較大，皆因英國脫歐變得易受全球通脹衝擊，來自歐盟國家的勞動力供應下降亦加劇工資壓力。他擔心，英國政府過快收緊財政政策，將重演全球金融危機後的錯誤，又認為現時英國陷入經濟衰退的機會至少高達五成，英鎊匯率勢弱，或續跌至疫情初期水平。

事實上，通脹壓力已席捲全球，本月初才加息0.5厘的加拿大央行周一更預告，考慮在6月再大幅加息以遏制通脹。行長Tiff Macklem不得不承認其貨幣政策上「有些錯」，因當地通脹過高，且比央行預期持續更長時間。

羅奇撰文指，有關全球經濟「軟着陸」預測過於樂觀，近兩年全球經濟平均僅增1.5%，且中國經濟強勁增速亦已縮水。當中國經濟放緩，加劇亞洲地區壓力之際，IMF亞太地區代理主任Anne-Marie Gulde-Wolf警告，亞洲物價正在回升，區內國家恐面對經濟增長放緩、通脹升溫的兩難處境。因亞洲國家身背龐大美元計價債務，聯儲局加息也將對亞洲國家形成挑戰。日本政府據報計劃投入6.2萬億日圓(逾3,700億港元)規模追加汽油補貼、低息貸款和現金援助。

疫情等連串衝擊雖令通脹飆升及經濟增長放緩更嚴重，但魯比尼撰文指，這並非全球經濟面對的唯一問題。去全球化造成供應鏈創傷、人口高齡化減低勞動力供應及工資上漲、中美新冷戰增加生產成本等因素衍生滯脹壓力仍未消退。