樓價UPDATES：大額住宅成交量回升

大銀碼物業交投回升，北角半山屋苑錄二千萬元以上買賣，寶馬山花園套三房單位，日前以2,180萬元易手，呎價約25,738元，屬屋苑近年高位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原蘇浩德透露，北角半山寶馬山花園7座低層A室，實用面積約847方呎，套三房間隔，享海景，叫價2,200萬元，最終以2,180萬元易手，創近年新高價成交，新買家屬於用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角單幢樓寶榮大廈剛錄得今年首宗買賣，單位為中層D室，實用面積約337方呎，兩房設計，成交價達600萬元，呎價約17,804元。

●中原陳凱超表示，西灣河鯉景灣4月暫錄11宗買賣，較上月5宗增1.2倍，屋苑觀暉閣低層H室，實用面積約797方呎，套三房間隔，望全海景，以1,463萬元易手，呎價約18,356元，新買家屬於用家。

●中原潘重允指，灣仔萬豪閣低層D室，實用面積約397方呎，一房間隔，望公園景，以868萬元易手，呎價約21,864元，新買家屬於用家，原業主於2007年以283萬元買入，持貨15年帳面獲利585萬元，單位升值約2.07倍。

●美聯曾向輝表示，西半山慧豪閣2座低層E室，實用面積約695方呎，套三房間隔，原業主開價約1,580萬元，輕微議價後以約1,565萬元成交，呎價約為22,518元，新買家為外區用家，購入作換樓之用。

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九龍區

●美聯潘鎮煒稱，長沙灣碧海藍天3座高層B室，實用面積約501方呎，兩房間隔，望樓景，吸引買家承接，單位原叫價890萬，議價10萬元，以880萬元成交，呎價約17,565元。

●香港置業黎俊華透露，長沙灣泓景臺1座中層F室，實用面積約477方呎，兩房間隔，以約920萬元放盤不足1個月後，即吸引外區客洽詢，減價48萬元，以872萬元易手，呎價約18,281元。

●香港置業麥紫軒稱，深水埗寓．弍捌低層B室，實用面積約324方呎，一房間隔，以680萬元放盤約4個月後，獲同區客接洽，雙方經議價後減價約56萬元，以約624萬元成交，呎價約19,259元，新買家為首置客，睇樓1次決定入市。

●香港置業文華表示，奧運站凱帆軒2座極高層單位，實用面積約429方呎，兩房間隔，望海景，以約1.9萬元放租約3日，獲同區客洽詢，減價約1,600元，以1.74萬元租出，呎租約40.6元，較市價低約5%。

●中原鄭永馨指，大角咀港灣豪庭9座中層A室，實用面積約348方呎，兩房間隔，享山景，議價後以680萬元成交，呎價約19,540元，新買家為外區客，原業主於2018年12月以600萬元購入，持貨3年多帳面獲利80萬元，單位升值約13%。

●中原麥少基表示，九亳塘又一居4月暫錄7宗二手買賣，較上月急增約75%，單位為3座高層D室，實用面積約566方呎，套三房間隔，最初開價1,188萬元，現降價約5%，以1,132萬元易手，呎價約2萬元。

●世紀21富山劉倩彤表示，牛池灣清水灣道8號中層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，以818萬元成交，呎價約16,262元，原先叫價850萬元，放盤約1個月，輕微減價32萬元成交，減幅3.8%售出。

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新界區

●香港置業莊家豪指，將軍澳區4月暫錄逾260宗二手買賣，包括峻瀅2期3座高層H室，實用面積約735方呎，三房連多用途房間隔，望山景及海景，以約1,050萬元放盤8個月，同區客經議價後獲減22萬元，以約1,028萬元成交，呎價約13,986元。

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳晉海2B座中低層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，望公園景，成交價910萬元，呎價約18,609元，原業主於2017年斥680萬元一手購入，轉手帳面獲利230萬元，期內物業升值約34%。

●中原柯勇表示，將軍澳峻瀅5座中層G室，實用面積約498方呎，兩房間隔，成交價773萬元，呎價約15,522元，原業主於2016年10月以513萬元購入，持貨5年半帳面獲利260萬元，單位期內升值約51%。

●美聯嚴啟雄透露，馬鞍山銀湖・天峰8座中層D室，兩房間隔，實用面積約543方呎，買家為區內客，原業主早前放售單位，叫價約1,000萬元，雙方議價後終以960萬元成交，呎價約17,680元。

●美聯潘剛毅指，馬鞍山中心1座低層F室，實用面積約375方呎，兩房間隔，享市景，叫價約608萬元放售，新近獲同區首置客洽商承接，睇樓1次，議價後減價約10萬元，以588萬元成交，呎價約15,680元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山居屋錦豐苑D座低層7室，實用面積約432方呎，兩房間隔，望海景，已補價自由市場原先叫價628萬元，放盤3個月，減23萬元，終以605萬元沽出，呎價約14,005元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山迎海﹒星灣21座低層B室，實用面積約509方呎，一房連儲物室間隔，望海景，放盤時叫價950萬元，放盤1個月，現輕微減價40萬至910萬元沽售，呎價約17,878元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山4月暫錄約147宗二手買賣，其中天宇海本月暫錄10宗，該盤7B座中層B室，實用面積763方呎，套三房間隔，開價約1,100萬元，議價後以1,085萬元易手，呎價約14,220元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑L座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價750萬元，放盤8個月，累減100萬元，減幅13%，最終以650萬元沽出，呎價約10,000元。

●中原黎宗文表示，沙田居屋愉翠苑4月暫錄約11宗買賣，屋苑A座低層7室，實用面積約650方呎，三房間隔，議價後於未補偵第二市場以660萬元易手，呎價約10,154元。

●中原杜文俊稱，沙田市中心4月暫錄約26宗二手買賣，已超越上月全月，其中沙田好運中心佔約10宗，屋苑楓林閣中層F室，實用面積約334方呎，兩房間隔，放盤時開價約606萬元，2月份減價至580萬元，日前議價後以570萬元易手，呎價約17,066元。

●中原徐家倫指，大埔白石角區4月至今暫錄約9宗二手買賣，其中溋玥．天賦海灣12座低層A室，實用面積約1,105方呎，套三房間隔，開價約1,430萬元，議價後以1,280萬元售出，呎價約11,584元。

●中原楊頌堯表示，大埔新興花園4月暫錄約1宗買賣，屋苑1座中層I室，實用面積約426方呎，兩房間隔，近日雙方議價後以501萬元沽，呎價約11,761元，新買家為上車客，見近日市旺，打算加快入市步伐，於睇樓時決定購入單位自住。

●世紀21奇豐周晉廷稱，粉嶺中心J座低層5室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望內園景，開價525萬元，放盤兩個月，調整議價空間至505萬，原業主反價3萬元，終獲外區上車客以508萬元承接，呎價約13,918元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺居屋昌盛苑B座高層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，望山景，放盤3星期，原先於未補價第二市場叫價548萬元，獲同區白居二買家洽購，成交價538萬元，呎價約8,277元。

●美聯蔡天賜指，粉嶺囍逸1座中層B室，實用面積約503方呎，兩房連儲物房間隔，買家於網上查詢過樓盤資料後，即時預約代理上門睇樓，翌日與家人一起前往上址視察，雖然銀行估價不足，仍以720萬元購入，較開價低48萬元，呎價約14,314元。

●利嘉閣陳永強透露，粉嶺碧湖花園8座中層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，最近以548萬元沽出，呎價約13,700元，屋苑現時約有39個單位放售，入場費由538萬元起。

●中原鍾志均表示，上水名都4月暫錄約兩宗買賣，屋苑1座中層E室，實用面積約401方呎，兩房間隔，開價約570萬元，議價後以548萬元獲承接，呎價約13,666元，新買家為用家。

●天置物業陳潤榮稱，元朗溱柏6座高層F室，實用面積約457方呎，開價640萬元，獲用家以626萬元購入，呎價約13,698元，低銀行估價約1.7%。

●祥益黃肇雯指，天水圍居屋天盛苑A座高層10室，實用面積約594方呎，三房間隔，原業主有6.2萬元的議幅空間，獲區內綠表客於未補價第二市場以513.8萬元購入，呎價約8,650元。

●祥益陳秀春稱，屯門公屋建生邨泰生樓中層17室，實用面積約208方呎，開放式間隔，區內客見屋苑鄰近上班地點，方便往返，業主考慮到租客願意預繳一年租金，故輕微減租200元，以7,300元租出，呎租約35.1元。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心9座高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，原業主叫價由4月初610萬元，累減73萬元，外區首置客遂便決定以537萬元購入自用，呎價約11,802元。

●美聯梁浩文指，屯門慧豐園2座高層D室，實用面積約489方呎，兩房間隔，吸引用家斥資610萬元購入，較開價低約2.4%，呎價約12,474元，原業主在2014年11月以373萬元購入，持貨7年多帳面賺237萬元，物業升值約63.5%。

●祥益袁思賢透露，屯門市廣場4座中層G室，實用面積約349方呎，兩房間隔，獲區內客以月租1.07萬元承租，呎租約30.7元，該租客見單位附設裝修及傢電，可即租即住，遂便拍板承租。

●中原林恩信表示，荃灣區二手市場4月累錄逾170宗買賣，居屋祈德尊新邨A座高層B室，實用面積約507方呎，大兩房間隔，本月初於未補價第二市場叫價550萬元，經議價後，減至530萬元獲綠表客購入，呎價約10,454元。

●利嘉閣梁均耀指，青衣藍澄灣2座高層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，外望海景，開價730萬元，以700萬元易手，呎價約14,433元，屋苑目前放盤量約72個，入場費568萬元起。

●中原范德輝稱，4月份青衣區累錄約75宗二手買賣，其中海欣花園1座中層C室，實用面積約491方呎，兩房間隔，去年11月放盤價為770萬元，早前減至750萬元，近日經議價後，終以710萬元沽出，呎價約14,460元，新買家為外區上車客。

●中原吳家威表示，東涌區4月累錄約58宗二手買賣，區內昇薈6座低層C室，實用面積約670方呎，兩房間隔，叫價930萬元，放盤即日獲承接，減價10萬元，以920萬元易手，呎價約13,731元，新買家為外籍家庭，與家人居於東涌多年，首次置業入市。

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