中證監再強調穩金融　擬擴大QDII及推動中港ETF通

中國證監會發布關於加快推進公募基金行業高質量發展的意見。意見提出，要壯大公募基金管理人隊伍；積極推進商業銀行、保險機構、證券公司等優質金融機構依法設立基金管理公司；調整優化公募基金牌照制度，適度放寬同一主體下公募牌照數量限制，支持證券資管子公司、保險資管公司、銀行理財子公司等專業資產管理機構依法申請公募基金牌照，從事公募基金管理業務；堅持專業、誠信、合規的監管導向，強化發起人道德操守、執業聲譽與專業勝任能力的審核，審慎有序核准自然人發起設立基金管理公司，嚴防行業無序競爭。

意見又提到，要穩步推進高水平開放，支持對中國資本市場具有長期投資意願的優質境外金融機構設立基金管理公司或擴大持股比例，鼓勵行業積極借鑑境外先進資產管理經驗和有益業務模式；支持符合條件的基金管理公司「走出去」，依法設立境外子公司，提升服務境外投資者及全球資產配置的能力。

此外，要繼續推動擴大QDII額度，拓寬公募基金海外市場投資渠道。穩步有序推動產品雙向開放，持續推進內地與香港基金互認業務，穩妥拓展ETF互通機制，支持符合條件的公募基金參與粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點，推動股票ETF納入內地與香港股票市場互聯互通標的。

另意見提到，要着力打造行業良好發展生態，提高中長期資金佔比。做好個人養老金投資公募基金政策落地工作，指導行業機構穩妥做好產品、系統、投教等準備，鼓勵行業機構開發各類具有鎖定期、服務投資者生命週期的基金產品；積極參與各類養老金投資營運管理政策設計，推動配合有關部門出台養老金市場化、長期化投資政策，研究建立以個人帳戶為基礎的多層次補充養老體系，支持更多優秀公募基金管理人參與養老金管理；持續推動保險、理財、信託等各類資管機構通過直接投資、委託投資、公募基金等形式提高權益投資實際佔比，並實施長周期考核；推動基金管理人加大人力、資本、研究等資源投入，加強多資產配置和投研能力建設，切實提高中長期資金服務水平。

意見又指，要積極鼓勵產品及業務守正創新；鼓勵基金管理人以滿足居民財富管理需求為出發點，以風險可測可控、投資者有效保護為前提，加大產品和業務創新力度，切實提高公募基金服務實體經濟能力，堅決摒棄蹭熱點、搶噱頭、賺規模的「偽創新」；大力推進權益類基金發展，支持成熟指數型產品做大做強，加快推動ETF產品創新發展，不斷提高權益類基金佔比；有序拓展公募基金投資範圍和投資策略，穩步推進金融衍生品投資；穩妥發展固收類產品，支持個人零售型債券產品發展，研究完善FOF、MOM等產品規則，加大中低波動型產品開發創設力度，開發適配個人養老金長期投資的基金產品，有效對接不同風險偏好資金需求，健全完善公募基金風險收益曲線與產品譜系。持續強化貨幣市場基金規模和風險管控，出台重要貨幣市場基金監管規定，研究制定浮動淨值型貨幣市場基金規則；研究推動ETF集合申購業務試點轉常規，積極推動公募REITs、養老投資產品、管理人合理讓利型產品等創新產品發展。

該會又強調，要推動基金管理公司進一步完善公司治理機制，堅持投資者利益優先原則，健全「三會一層」制度，嚴格依法履行各自職責，有效發揮獨立董事、監事、督察長的監督功能，強化高管人員履職盡責；嚴禁大股東、實際控制人濫用控制權干預公司正常經營管理，防範股東缺位和內部人控制；把好股權准入關，壓實基金管理公司股權管理的主體責任，防範資本無序擴張，嚴厲打擊股權代持、變相套取牌照、倒賣牌照等違規行為，探索建立符合中國特色的現代資產管理機構治理體系；引導基金管理人堅持長期投資、價值投資理念，採取有效監管措施限制「風格飄移」、「高換手率」等博取短線交易收益的行為，切實發揮資本市場「穩定器」和「壓艙石」的功能作用。推動基金管理人夯實信用風險研究能力，建立健全各類金融工具和交易對手的內部評級體系，重視內部評級結果的應用和轉化，堅守投資紀律。