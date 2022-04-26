一手樓蜂擁而出 柏瓏I累收票逾萬張
2022年04月26日 21:19
東網電視更多新聞短片
各區樓盤百花齊放，大型鐵路物業發展元朗錦田南錦上路站柏瓏I，已累收逾1萬張入票，為今年首個票數破萬樓盤，超額逾24.7倍。至於市區項目旺角利奧坊‧壹隅加推第2號價單，首兩張單價涉及188伙，項目暫收逾400個認購登記。
●錦上路站柏瓏I收票逾1萬張 暫錄超額認購逾24.7倍
市場大型新盤收票反應理想，信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏I，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目暫時累收逾1萬個認購登記，以周五(29日)首輪發售388伙計，超額認購逾24.7倍，次輪賣樓安排將於完成首輪銷售後公布，最快緊接下周發售。
他指出，項目首度引入美國品牌智能門鎖，住戶除了透過指紋、鎖匙，亦可經由WiFi、藍牙以手機應用程式遙距開鎖，也可按不同需要於特定時段設定限時密碼，並透露成本較一般智能門鎖為高。
●啟德THE HENLEY II暫超購逾3倍 料未來具加價空間
新盤市場氣氛熱鬧，恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II暫收逾260張入票，以首批單位61伙計算，超額認購逾3.2倍。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目將於短時間內公布銷售安排，計劃4月底發售，很大機會加推單位，並表示首批單位折實平均呎價約24,333元，較市場有折讓，認為有加價空間。
林達民續稱，現時市民對綠化環境需求增加，旗下樓盤相當重視可持續發展，項目設有逾30,000方呎綠意生活空間，擁有生物多樣性、微氣候及城市農莊等嶄新創意元素。項目的城市農莊概念，為住客帶來了香草園、室內菜園及蝴蝶園等。
●映築周二新一輪銷售 首小時40伙獲認購
恒基地產(00012)長沙灣映築周二(26日)進行新一輪銷售，推出114個單位，包括以價單形式發售108伙。發展商指出，銷售不足1小時已有40伙獲認購，佔以價單形式推售單位比例逾三成，其中實用面積322方呎的M室單位全數獲揀選。資料顯示，是次發售項目第5及6號價單，折實入場價689.98萬元，呎價約20,972元起。
●林達民：對長沙灣映築銷情感滿意
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，對長沙灣映築新一輪銷情滿意，市區樓盤被市場睇高一線，而集團仍有多個項目準備在年內銷售，更預告差不多每個月也有新盤推出。
據悉，樓盤今日開售不足1小時已有40伙獲認購。
●利奧坊‧壹隅原價加推65伙 下月初開售
恒基地產(00012)旗下新盤旺角利奧坊‧壹隅剛加推全新價單2號。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，周二(26日)加推全新價單共涉65伙，包括3伙開放式、51伙一房戶、3伙一房連儲物室及8伙兩房，單位實用面積由208至382方呎，折實售價由約561.086萬至938.308萬港元，呎價由約22,113至27,337元。65伙定價總值近4.54億元，折實總值近4.27億元。
韓補充，扣除景觀樓層等因素，價單2號屬原價加推，逾七成單位折實售價低於650萬元，預計最快今周落實銷售安排，下月初作首輪銷售。
價單顯示，售價最低單位為2座25樓D室，實用面積208方呎，開放式設計，價單定價596.9萬元，呎價約28,697元，扣除6%折扣優惠，折實售價561.086萬元，呎價約26,975元。
市場人士指，截至昨晚6時累收逾400張入票，以首兩張價單188伙計，超額逾1.1倍。
●瀚名招標售出套三房單位 售價3623萬元
市區豪宅新盤有承接，嘉里建設(00683)旗下何文田瀚名，新近透過招標錄得19樓A室成交，單位實用面積1,132方呎，三房連套房及工作室間隔，成交價為3,623.8萬元，呎價約32,012元。
●MONACO MARINE以866萬元再沽1伙一房戶
會德豐地產啟德MONACO MARINE自開售以來銷情理想，周二(26日)再售出1伙，單位為1A座20樓H室，實用面積328方呎，一房開放式廚房設計，成交價866.2萬元，呎價約26,409元。