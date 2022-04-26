一手樓蜂擁而出　柏瓏I累收票逾萬張

各區樓盤百花齊放，大型鐵路物業發展元朗錦田南錦上路站柏瓏I，已累收逾1萬張入票，為今年首個票數破萬樓盤，超額逾24.7倍。至於市區項目旺角利奧坊‧壹隅加推第2號價單，首兩張單價涉及188伙，項目暫收逾400個認購登記。

●錦上路站柏瓏I收票逾1萬張 暫錄超額認購逾24.7倍

他指出，項目首度引入美國品牌智能門鎖，住戶除了透過指紋、鎖匙，亦可經由WiFi、藍牙以手機應用程式遙距開鎖，也可按不同需要於特定時段設定限時密碼，並透露成本較一般智能門鎖為高。

●啟德THE HENLEY II暫超購逾3倍 料未來具加價空間

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目將於短時間內公布銷售安排，計劃4月底發售，很大機會加推單位，並表示首批單位折實平均呎價約24,333元，較市場有折讓，認為有加價空間。

林達民續稱，現時市民對綠化環境需求增加，旗下樓盤相當重視可持續發展，項目設有逾30,000方呎綠意生活空間，擁有生物多樣性、微氣候及城市農莊等嶄新創意元素。項目的城市農莊概念，為住客帶來了香草園、室內菜園及蝴蝶園等。

●映築周二新一輪銷售 首小時40伙獲認購

●林達民：對長沙灣映築銷情感滿意

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，對長沙灣映築新一輪銷情滿意，市區樓盤被市場睇高一線，而集團仍有多個項目準備在年內銷售，更預告差不多每個月也有新盤推出。

據悉，樓盤今日開售不足1小時已有40伙獲認購。

●利奧坊‧壹隅原價加推65伙 下月初開售

韓補充，扣除景觀樓層等因素，價單2號屬原價加推，逾七成單位折實售價低於650萬元，預計最快今周落實銷售安排，下月初作首輪銷售。

價單顯示，售價最低單位為2座25樓D室，實用面積208方呎，開放式設計，價單定價596.9萬元，呎價約28,697元，扣除6%折扣優惠，折實售價561.086萬元，呎價約26,975元。

市場人士指，截至昨晚6時累收逾400張入票，以首兩張價單188伙計，超額逾1.1倍。

●瀚名招標售出套三房單位 售價3623萬元

●MONACO MARINE以866萬元再沽1伙一房戶

會德豐地產啟德MONACO MARINE自開售以來銷情理想，周二(26日)再售出1伙，單位為1A座20樓H室，實用面積328方呎，一房開放式廚房設計，成交價866.2萬元，呎價約26,409元。