道指挫300點　特斯拉急瀉8%

美股跌勢擴大，道指跌310點，至33,739點；標指跌62點，至4,234點；納指跌321點，至12,683點，主要受到電動車公司特斯拉(Tesla)股價大跌8%所拖累。

【21︰44】美匯指數高見102.03，續創兩年高位。美股周二早段受壓，道指跌294點，至33,755點；標指跌38點，至4,257點；以科技股為主的納指跌179點，至12,825點。港股夜期報19,818點，跌155點，低水117點。

在經歷近日市況波動後，投行摩根士丹利改變了此前對美股「審慎樂觀」的看法，現在已全面看淡，更預警熊市將至。

摩根士丹利投資總監Mike Wilson表示，高通脹已不再是企業盈利或成長型股票的積極催化劑；就算是防守型股票現在也變得價格昂貴，而且幾乎沒有什麼上漲的空間，而當市場沒有出現明顯的板塊輪動時，通常意味着指數即將大幅下跌。。他更直言，標指似乎已準備進入熊市。

再有多家重磅企業公布業績，道指藍籌股之一、綜合工業巨企3M宣布，截至3月底止季度收入按年微跌0.24%至88.29億美元，純利按年倒退20.01%至12.99億美元。該公司亦下調了全年盈利預測，料今年每股盈利介9.89至10.39美元，以中位數計調低了2.5%。3M股價早段跌2.54%。

另一綜合巨企通用電氣(GE)上季收入為170.4億美元，按年大致持平；其中航天業務收入增長12.23%，惟被能源業務收入下降所抵銷。季內股東應佔虧損為10.94億美元，相對去年同期蝕28.74億美元。GE維持全年經調整每股盈利2.8至3.5美元的預測，不過行政總裁Larry Culp表示，受通脹及其他壓力所拖累，業務表現「正趨於預測區間的底部」；其股價跌7.84%

百事公司於截至3月19日止季度收入為162億美元，按年增長9.31%。上季純利按年更大增1.47倍至42.73億美元，主要由於出售Tropicana、Naked等果汁品牌而錄得33.22億美元一筆過收益。行政總裁Ramon Laguarta表示，在衡量公司業務的強靭性及通脹帶來的成本影響後，仍決定將今年全年收入內生增長預測，上調2個百分點至8%。公司股價逆市升0.4%。

聯合包裹(UPS)截至3月底止收入按年增6.41%，至243.78億美元；經調整純利按年增長10.3%至26.81%，其股價跌2.53%。