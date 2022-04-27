東方日報B1：滙控上季稅前利潤跌28%唔派息　股價受衝擊

滙控本月已完成20億美元股份回購計劃，早前宣布最高達10億美元的進一步回購，擬本月29日舉行股東周年大會後展開，最快下周推出。惟反映銀行資本充足率及財務穩健度的普通股權一級資本比率(CET1)由去年底的15.8%，下跌至今年3月底的14.1%，或影響派息及回購能力。

行政總裁祈耀年表示，今年CET1有機會下跌至低於目標範圍，使集團無法在本階段於年內展開進一步回購。此外，集團擬出售法國零售銀行業務的計劃，預期會對今年下半年的CET1造成不利影響，幅度約35點子。

集團財務總監邵偉信補充指，現時集團CET1仍處於14至14.5%的目標區間，強調CET1跌出目標範圍亦不會影響派息政策，股息是基本和恒常回饋股東措施。不過，滙控早已明言不計劃於今年內恢復按季派息，表示未來數年將繼續檢討恢復按季派息的安排，於明年2月發布今年業績或之前，再交代最新情況。

滙控首季預期信貸損失再錄6.42億美元提撥，去年同期撥回4.35億美元。祈耀年解釋，主要反映俄烏戰爭的直接和廣泛經濟影響、與內地商業房地產業有關的風險及通脹壓力。集團估計，今年內預期信貸損失提撥將恢復至平均貸款額30點子的正常水平。

邵偉信透露，撥備俄羅斯相關風險減值佔2.5億美元，認為現階段撥備水平已相當足夠，暫不預期年底前要再作大幅減值。儘管全球通脹令集團員工薪酬開支上升，惟仍有信心達到今年營運支出與去年持平的目標。

隨着西方加緊制裁俄羅斯，滙控表示，俄羅斯滙豐主力服務總部，不是設於俄國的跨國企業客戶，不會開展新業務或接受新客戶，因此業務正逐步收縮，或產生現時未有在資產負債表上作出準備的額外虧損。

英國和美國相繼加息，滙控首季淨利息收益率按季升7點子，至1.26%，為2020年末季後首升，按年則升5點子，淨利息收益遂按年增長7.41%，至69.97億美元。集團預期，美國會在5月及6月分別加息0.5厘，對淨利息收入有重大幫助。隨着收入前景改善，維持預期2023年平均有形股本回報率將至少達到10%。

若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，滙控首季經調整除稅前利潤按年跌25.06%，至47.06億美元，股東應佔純利按年倒退27.75%至28.03億美元。各項業務中，僅工商金融業務的經調整除稅前利潤優於去年同期，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場按年跌35.03%至12.33億美元。

業績公布後，摩根士丹利將滙控今、明兩年的每股盈利預測調高4.8%及1.2%，認為淨息差上升可部分抵銷非利息收入低企，維持目標價在59元。花旗和高盛均維持滙控「買入」評級，目標價分別為65.8元及68元。