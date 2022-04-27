道指下瀉809點　納指重挫近4%創今年新低

美匯指數續創兩年高位，反映市場預期聯儲局收緊貨幣政策步伐將更激進，加上多重利淡夾擊，加深市場對經濟前景的疑慮，美股3大指數周二(26日)受重挫。道指收報33,240點，跌809點或2.38%；標指收報4,175點，跌120點或2.81%；納指收報12,490點，跌514點或3.95%，創今年以來收市新低，自高位回落約23%。

Wolfe Research分析師Chris Senyek在一份研究報告中表示，隨着整體經濟放緩而基本面開始顯著惡化，近年來大型科技股的強勢恐將終結。

投資者對全球經濟的擔憂迫在眉睫，眾多利淡因素包括中國疫情反彈；烏俄戰爭恐引發核武威脅；以及美國通脹削弱消費需求等。Bleakley Advisory Group首席投資總監Peter Boockvar說，目前有很多經濟增長問題，當中，中國經濟危機影響到美國科技業的大客戶，因為美國對中國的半導體行業有一定依賴。

在經歷近日市況波動後，投行摩根士丹利改變了此前對美股「審慎樂觀」的看法，現在已全面看淡，更預警熊市將至。

摩根士丹利投資總監Mike Wilson表示，高通脹已不再是企業盈利或成長型股票的積極催化劑；就算是防守型股票現在也變得價格昂貴，而且幾乎沒有什麼上漲的空間，而當市場沒有出現明顯的板塊輪動時，通常意味着指數即將大幅下跌。。他更直言，標指似乎已準備進入熊市。

大型科技股周二下挫，電動車公司特斯拉(Tesla)股價大跌12.18%，收報876.42美元；Netflix績後一直受壓，收報198.4美元，跌5.48%；Facebook母公司Meta Platforms收報180.95美元，跌3.23%。

再有多家重磅企業公布業績，道指藍籌股之一、綜合工業巨企3M宣布，截至3月底止季度收入按年微跌0.24%至88.29億美元，純利按年倒退20.01%至12.99億美元。該公司亦下調了全年盈利預測，料今年每股盈利介9.89至10.39美元，以中位數計調低了2.5%。3M股價全日跌3%。

另一綜合巨企通用電氣(GE)上季收入為170.4億美元，按年大致持平；其中航天業務收入增長12.23%，惟被能源業務收入下降所抵銷。季內股東應佔虧損為10.94億美元，相對去年同期蝕28.74億美元。GE維持全年經調整每股盈利2.8至3.5美元的預測，不過行政總裁Larry Culp表示，受通脹及其他壓力所拖累，業務表現「正趨於預測區間的底部」；其股價急挫10.34%，收報80.59美元。

百事公司於截至3月19日止季度收入為162億美元，按年增長9.31%。上季純利按年更大增1.47倍至42.73億美元，主要由於出售Tropicana、Naked等果汁品牌而錄得33.22億美元一筆過收益。行政總裁Ramon Laguarta表示，在衡量公司業務的強靭性及通脹帶來的成本影響後，仍決定將今年全年收入內生增長預測，上調2個百分點至8%。公司股價微跌0.25%。

聯合包裹(UPS)截至3月底止收入按年增6.41%，至243.78億美元；經調整純利按年增長10.3%至26.81%，其股價收跌3.48%。