微軟首季收入增18%勝預期　股價盤後跌逾1%

美國科技巨擘微軟公司公布，今年首季，收入按年增18%至493.6億美元，連續6個季度收入超過400億美元，亦好過市場預期的490.4億美元；淨利潤按年增8%至167億美元，每股盈利2.22美元，市場預期為2.19美元。

微軟股價於周二(26日)盤後交易時段跌1.69%，報265.64美元。

期內，「智能雲」業務收入按年增26%至190.5億美元，市場預期為189億美元。該業者包括Azure、GitHub、服務器產品、企業和雲服務等。其中，Azure和其他雲服務收入按年增長46%，服務器產品和雲服務收入按年增長29%。

此外，「生產力與業務處理」業務收入158億美元，按年增長17%，符合市場預期；「更多個人計算」收入145億美元，按年增長11%。

公司同時宣布將以回購股票和派發股息形式向股東回饋124億美元，與去年同期相比，增加了25%。

微軟行政總裁Satya Nadella表示，展望未來，數碼技術將是推動世界經濟產出的關鍵投入，在整個技術發展中，公司正在擴大機會和市場份額，因為公司幫助客戶實現差異化及建立彈性，並以更少的錢做更多的事。