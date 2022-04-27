陳錦興：中國中藥現價具防守力

中國中藥以研發生產中藥及醫藥產品為主，旗下五大主要品牌包括「聖通平」、「高德」、「西鳴堂」、「德眾」及「馮了性」等。去年營業額190.5億元人民幣(下同)，按年升28.7%。純利19.3億元，按年升16.2%；每股盈利38.38分。派末期息7.36港仙，全年派息0.14港元。

中國中藥去年積極推進藥用植物種植基地建設，累計自建和共建中藥材基地207個，這有助建立其完整供應鏈，有利成本控制。3月底，國務院辦公廳印發《「十四五」中醫藥發展規劃》，提出大力發展中醫藥服務貿易，高質量建設國家中醫藥服務出口基地等發展。

中國中藥年初有過度炒作，近數月隨醫藥板塊及大市作出調整，目前估值已回落至8倍市盈率及息率4厘的水平，現價具防守力，加上政策面中長線利好，股價表現有望回升。建議於3.72港元吸納，中線阻力位為4.5元，跌穿支持位3.4元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)