鄭勤龍：港股或有技術性反彈　不宜心急撈底

由卦象顯示，恒指走勢正處於《火水未濟》變《火澤睽》之中，在易經，「火」性向上，今「未濟」卦和「睽」卦皆帶有「火」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢或有利作出反彈。

承接上文預示恒指短期內即使存有反彈勢頭，但仍將受壓的《澤地萃》變《水天需》，恒指上周三(20日)在20,972點開市，當日指數最高曾反彈至21,214點後便隨即轉勢回落跌破開市價，隨後大市連日下跌，周一(25日)最低曾見19,784點，昨日大市升了65點，收報19,934點，可說是已應驗《彖傳》曰:「需，須也，險在前也」，《雜卦》又曰：「需不進也」的「需」卦卦象。

「未濟」卦的卦辭曰: 「小狐汔濟，濡其尾，无攸利。」是講述一隻小狐狸欲渡河覓食，卻因不知河水深淺而險些遇溺的遭遇，因此投資者在入市之前必須審視其風險，絕不能存有僥倖之心。

「睽」卦則代表暌違和事與願違之象，《序卦傳》曰：「家道窮必乖，故受之以睽，睽者乖也。」 大意是指，當一方面的力量發展到窮盡的時候，便可能會出現暌違的情況並向反方向發展。

因此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為即使大市短期內有技術性反彈，亦不宜急於入市撈底。

玄學金融家 鄭勤龍