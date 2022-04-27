港股「黑期」低水340點　比特幣挫逾5%

●踏入亞洲時段，美匯指數高企102.3；港匯弱見7.8449；離岸人民幣(CNH)報6.5853；美元兌日圓處127.25；歐元報1.0647，英鎊報1.2583。金價升上1,905.61美元。油價穩升，布油報105.09美元，紐油見102.6美元。比特幣挫逾5%至3.81萬美元水平。道指期貨升70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水340點。

●道指收報33,240點，挫809點或2.38%；標指收報4,175點，跌120點或2.81%；納指收報12,490點，瀉514點或3.95%，創今年以來收市新低，自高位回落約23%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報19,508點，跌426點或2.19%。

●即月恒生指數夜期收報19,711點，跌262點，低水224點，成交18,770張。

●美國網上零售券商Robinhood周二(26日)宣布，將裁減約9%員工。公司股價在收市後急跌4.6%，報9.54美元。

●微軟上季收入按年增18%至493.6億美元，連續6個季度收入超過400億美元，亦好過市場預期的490.4億美元。

●美國參議院周二(26日)以投票票數52比43票，確認布雷納德(Lael Brainard)的美國聯儲副主席提名，鞏固了她作為該局主席鮑威爾關鍵副手的地位。

●紐約6月期油收報每桶101.7美元，升3.16美元或3.2%；布蘭特6月期油收報每桶104.99美元，升2.67美元或2.61%。

●紐約6月期金收報每安士1,904.1美元，升0.43%。

●英國富時100指數收報7,386點，升5點或0.08%；法國CAC指數收報6,414點，跌34點或0.54%；德國DAX指數收報13,756點，跌167點或1.2%。

●德意志銀行首席經濟學家兼研究主管David Folkerts-Landau警告，美國聯儲局可能需要實施1980年代以來最激進的貨幣緊縮政策，才能讓通脹率從40年高位緩和下來，這恐將導致美國明年出現嚴重衰退。