陳樂怡：中銀香港估值吸引
2022年04月27日 07:45
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美國聯儲局議息在即，經過近期多名官員發表鷹派言論後，令到市場對於加息預期相當進取，估計個別會議加息0.75厘。實際利率向上，股債商品不同資產類別均出現急劇震盪。美國加速收緊貨幣政策，投資市場趨向波動，人民幣近期急速轉弱。按照內地首季經濟表現，加上疫情最新蔓延至北京，內地經濟要達至全年增長5.5%目標，難度甚高。儘管明白內地將加碼穩增長，但支持政策如鼓勵消費，需待疫情緩和才能發揮較大功效，因此未能穩定市場預期。預計恒指反覆偏弱，反彈阻力見於10天線(20,851點)。
內地媒體報道，網傳人民銀行召集金融機構與12家房企開會，內容涉及併購業務紓困，與會者包括世茂(00813)、中梁(02772)、恒大(003333)、佳兆業(01638)等12間房企。另外，據內地傳媒報道，中國證監會等3個主要部門表態支持民營房企發債融資後，部分房企正按要求上報發債計劃。媒體消息都指向，內地似乎協調不同界別協助解決房企債務危機。然而，內地經濟下行壓力顯著，金融機構亦要衡量自身風險。再者，市場對民企背景的內房欠缺信心，融資困難的局面短期難以扭轉。
個股推介方面，中銀香港(02388)去年客戶貸款增長6.8%，領先行業水平。資產質素維持穩定，信貸成本下降。管理層於業績發布時表示，首季貸款增長良好，未有因疫情反彈而受到明顯影響，繼續以今年貸款中高單位數增長為目標。公司將於4月29日公布業績，市場預期首季淨息差將會按季改善。估值上，市帳率約0.94倍，低於五年平均水平的1.17倍，預測股息率4.6厘，建議收集。目標價32.5元，止蝕價25元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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