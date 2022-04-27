陳樂怡：中銀香港估值吸引

美國聯儲局議息在即，經過近期多名官員發表鷹派言論後，令到市場對於加息預期相當進取，估計個別會議加息0.75厘。實際利率向上，股債商品不同資產類別均出現急劇震盪。美國加速收緊貨幣政策，投資市場趨向波動，人民幣近期急速轉弱。按照內地首季經濟表現，加上疫情最新蔓延至北京，內地經濟要達至全年增長5.5%目標，難度甚高。儘管明白內地將加碼穩增長，但支持政策如鼓勵消費，需待疫情緩和才能發揮較大功效，因此未能穩定市場預期。預計恒指反覆偏弱，反彈阻力見於10天線(20,851點)。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)