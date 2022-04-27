富蘭克林鄧普頓：全球經濟重心勢向東移

隨着世界全力應對可能出現的經濟增長放緩和通脹上升，不少投資者擔心滯脹出現。然而，投資者應避免捲入有關滯脹的討論；相反，應重點關注各個央行如何應對世界經濟命運的轉變，以及戰爭帶來的衝擊。他們的行動將推動全球債券市場的發展，從而影響所有投資組合的變化。

例如，歐洲是原油和天然氣的主要能源進口地區。在俄烏戰爭中，歐洲需要以較高價格買貨，無疑會削弱當地家庭的購買力和整體需求。歐洲在重要農產品和金屬方面對俄羅斯和烏克蘭有所依賴，也可能影響多個行業企業的投入成本，從而進一步刺激通脹。所以，歐洲經濟增長面臨的下行風險明顯高於美國。

與美國一樣，一次性的供給衝擊正在推動可衡量的通脹，尤其是來自大宗商品價格的衝擊。故此，歐洲央行在採取措施方面會面臨更大挑戰，它只有一個要求——保持低通脹。

不過，戰爭和飆升的大宗商品價格會危及任何經濟復甦。歐洲國家可能會增加國防開支，但這種影響不會持續數個季度甚至數年。因此，即使所報告的通脹仍高於歐洲央行的目標，該行也將不願跟隨聯儲局的加息步伐。

另外，近年來，中國經歷了經濟增長放緩，原因是新冠肺炎疫情的清零政策和成本上升，尤其是過去兩年來大宗商品成本沒有轉嫁給消費者。此外，中國仍然受制於房地產市場過度發展，其中許多是由於過去寬鬆的借貸標準和投資決策而造成。

然而，也許今年最值得關注的央行是中國人民銀行。俄羅斯入侵烏克蘭的回響，加上西方財政刺激措施已終止，這些因素正在推動中國人民銀行在今年實行與全球緊縮趨勢相反的舉動──放鬆貨幣政策。隨着中國採取相關舉措支持經濟發展，過去兩年受西方財政刺激措施拖累的全球增長可能再次向東轉移。

富蘭克林鄧普頓首席市場策略師 Stephen Dover