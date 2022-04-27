恒指曾跌近300點 滙豐恒生捱沽 港交所績前靠穩

港股維持跌勢，恒生指數低開211點後，早段曾最多下跌269點或1.3%，跌至19,665點見支持，其後一度倒升29點，至19,964點乏力，高低波幅約300點，最新仍跌逾150點或0.7%，報19,781點；國企指數亦跌33點或0.5%，報6,714點；恒生科技指數則跌15點或0.4%，報3,898點。主板成交暫逾433億港元。

金融股領跌，滙豐控股未擬在今年恢復派發季度股息，股價續挫3.5%至47.75元，旗下恒生銀行亦挫4%至139.2元，共拖低大市67點；建設銀行跌0.3%，招商銀行跌0.5%；而友邦保險升幅擴大至2%，拉升大市34點。

其他藍籌股個別發展，中移跌1.1%，港交所倒升0.06%。

新經濟股跌勢收窄，阿里巴巴及騰訊跌逾1%；美團抽升3%，京東升2.5%，小米升1.1%，快手升1.2%，嗶哩嗶哩升0.6%。

個股方面，復星醫藥挫逾8%，公司首季純利按年倒退45.41%至4.62億元人民幣。創夢天地反彈23%，公司擬斥資不超過2億元回購股份。

【09:22】港股跌逾200點 滙豐續挫4.5%

美股隔晚急挫，拖累港股回吐，恒生指數低開211點或1.06%，報19,723點，見3月中以來低位；國企指數低開65點或0.97%，報6,682點；恒生科技指數低開49點或1.27%，報3,865點。主板成交暫逾25.3億港元。

重磅股普遍下跌，績後滙豐控股未止跌，續挫4.5%至47.25元，失守48元關，單隻拖累大市76點；中移跌1.3%，港交所首季業績今放榜，跌0.7%，建設銀行跌0.1%；而友邦保險逆市升0.4%。

大型科網股向下，騰訊及小米同跌1.1%，阿里巴巴跌0.6%，美團跌0.4%，快手跌2.1%，嗶哩嗶哩跌1.2%。