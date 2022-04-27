【高盛推介】美股3大指數下試低位　資金短線兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：市場持續關注美股業績，周二(26日)3大指數受科技股發布季績前沽售影響下試低位，當中納指低見13,009點，創近1年新低。道指跌逾800點至33,200點水平，標指則跌2.8%，與1年低位僅120點差距。周二收市後微軟及Alphabet公布業績，走勢各異，好淡倉均有資金短線部署。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周四(21日)至本周一(25日)共錄得約60萬港元資金流入後，周二資金轉向沽出。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約170萬元。

道指方面，上周四至本周一共錄得約40萬元資金流入好倉後，周二獲資金轉向沽出。

標指方面，好倉於本周一錄得約10萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約10萬元。

納指購10374，行使價14,550點，2022年9月16日到期，實際槓桿8.2倍，貼價、低街貨。

道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿11.5倍，行使價35,000至37,000點間的貼價選擇中，槓桿最高。

標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿14.3倍，高槓桿、低街貨。

納指沽10386，行使價10,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.1倍，市場上3個月期以上產品中，槓桿最高。

納指沽10373，行使價11,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.0倍，熱門。

道指沽10388，行使價30,680點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.4倍，貼價。

標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.5倍，中期、低街貨。

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