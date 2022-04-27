【高盛推介】港交所、比亞迪周三公布業績 輪證點揀？
2022年04月27日 11:29
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高盛(亞洲)有限責任公司：周三(27日)公布業績的香港交易所，本周一(25日)起320港元水平的低位整固，周三早段低開見319.4元後反彈，最高見325.4元。現報323.4元，升約0.5%。市場料港交所今年首季收入料介乎45.34億至48.08億元，按年跌12.5%至17.4%。同期純利料介乎25.66億至29.55億元，按年跌23%至33.2%。
比亞迪股份亦於周三公布業績，有券商料今年首季淨利潤介乎6.5億至9.5億元人民幣，按年升1.74至3倍。比亞迪周二(26日)重上220元水平，周三早段則低開2.8%後曾跌幅擴大，最低見212元的過去4週低位。現報218.6元，跌約2.5%。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金吸納港交所好倉，本周一及本周二共錄得約920萬元資金流入。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約20萬元。
比亞迪方面，牛證於周二獲資金轉向流入，並較集中在210元收回區域的產品。淡倉方面，本周一及本周二共錄得約250萬元資金流入，並見周二流入熊證的資金較集中在240元收回區域的產品。
投資者如看好港交所，認購證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的港交購(12501)。熱門選擇可留意年期約5個月的港交購(11196)。牛證方面可留意屬遠牛的港交牛(55049)，與現價有約25元收回距離。
港交購12501，行使價350元，2022年9月22日到期，實際槓桿7.1倍，貼價。
港交購11196，行使價368元，2022年9月13日到期，實際槓桿8.4倍，熱門。
港交牛55049，收回價300元，行使價298元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽11188，行使價300元，2022年9月13日到期，實際槓桿5.5倍，貼價。
港交熊53670，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
比迪購23782，行使價236.08元，2022年6月27日到期，實際槓桿6.5倍，貼價。
比迪購27728，行使價258.2元，2022年7月21日到期，實際槓桿6.3倍，中期。
比迪牛61318，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪沽15236，行使價200元，2022年9月27日到期，實際槓桿2.9倍，貼價、低街貨。
比迪熊59932，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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