利嘉閣料樓市次季或收復失地

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，政府進一步放寬按保樓價上限，配合疫情在3月初已見頂，令樓價跌幅明顯收窄，預期後市將加快好轉，次季可望完全收復首季失地。差估署周三(27日)公布的最新數據顯示，2022年3月份私人住宅售價指數報381.3點，較2月的384點再跌0.7%，連跌3個月並創下15個月以來新低；總結今年首季，樓價指數累跌3.2%，並較去年9月份的歷史高位累跌4.22%。

他表示，3月份差估署樓價指數主要反映2月中旬至3月上旬市況，當時疫情仍然嚴峻，但樓價跌幅較預期少，相信是受2月下旬預算案進一步放寬按保樓價上限，再配合3月初疫情觸頂後，買家隨即加快入市所拉動，故令樓價急速轉穩。隨着近期疫情持續有改善，加上二手交投轉旺，業主顯著收窄議價空間甚至反價，相信下次公布的4月份樓價指數可望喘穩橫行，甚至錄得輕微升幅。

對於次季樓價走勢，陳相信，疫情緩和，樓市氣氛進一步轉活，無論一手及二手市場均可受惠，相信首季積聚的購買力將持續釋放，帶動5月、6月份整體樓市交投量價齊升，樓價指數大有機會在次季完全收復首季的失地。至於全年樓價方面，只要疫情不再嚴重復發，相信下半年樓市趨向樂觀，樓價可望上升5%或以上。