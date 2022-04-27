世銀料今年能源價格飆50%　食品等漲兩成

俄烏戰爭對大宗商品市場造成了重大衝擊，改變了全球貿易、生產和消費模式。世界銀行周二(26日)發表《大宗商品市場展望》報告，預計今年的能源價格與去年相比將大漲50.5%，食品價格今年料將上漲逾兩成，並預計食品和能源價格高企情況可能會持續到2024年。

報告提到，能源價格漲幅已達1973年石油危機以來最大漲幅，預計2022年將超過五成，將於明年及後年放緩。包括農作物和金屬價格在內的非能源價格則預計在今年漲近20%，然後在接下來幾年高位回落。

負責公平增長、金融和制度的世銀副總裁Indermit Gill指出，這將當於1970年代以來，經歷最大的大宗商品衝擊，與當時的情況一樣，食品、燃料和化肥貿易限制激增加劇了衝擊。

戰火使貿易和生產中斷，世銀預計布蘭特期油價格在2022年平均為每桶100美元，為2013年以來的最高水平，與2021年相比上漲40%以上；預計到2023年將放緩至92美元，高於每桶60美元的5年平均水平。另外，俄烏局勢嚴重影響歐洲天然氣供應，世銀預計2022年歐洲天然氣價格將是2021年的兩倍，而煤炭價格預計將上漲80%，兩者均處於歷史高位。

世銀又預測，小麥價格將上漲40%以上，預計今年將創下歷史新高，這將給仰賴進口的發展中經濟體帶來壓力，特別是來自烏克蘭和俄羅斯的進口。2022年布蘭特原油平均價格則預計達每桶100美元，為2013年以來最高；歐洲的煤炭和天然氣價格也創歷史新高，和2021年相比，今年歐洲天然氣價格預計會翻倍。