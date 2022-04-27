【產經直播】環球股市未跌夠？

2022年04月27日 12:31
  • 東網電視
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    隔晚美股急瀉，港股亦受拖累，周三(27日)早段低開211點之後，走勢反覆，半日未能重上20,000點關，港股彈一日就玩完？環球股市前景危危乎？
    人行出招放水，加上內地不時有維穩言論，A股有望做好？南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF(03003)，及南方富時中國A50 ETF(02822)值得趁低吸納？
    油價反彈，紐約期油收報每桶101.7美元，布蘭特期油則收報每桶104.99美元。但內地疫情持續，市場擔心拖累石油需求，加上好多國家都釋放石油儲備，油價上升空間有限？不如趁平部署定南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品(07345)仲值博？
    南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集獨立股評人胡孟青，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
    南方東英元宇宙概念ETF
    http://www.csopasset.com/tc/products/hk-metav
    南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF
    http://www.csopasset.com/tc/products/hk-mscia50
    南方東英WTI原油期貨每日反向 (-1x) 產品
    http://www.csopasset.com/tc/products/i-oil
    南方東英黃金期貨每日反向 (-1x) 產品
    http://www.csopasset.com/tc/products/i-gold
    南方東英全球智能駕駛指數ETF
    https://csop.onlineminisite.com/thematicetf/tc/3162.php
    南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF
    https://csop.onlineminisite.com/thematicetf/tc/3134.php
    南方東英中國醫療健康革新指數ETF
    https://csop.onlineminisite.com/thematicetf/tc/3174.php
    南方東英全球雲計算科技指數ETF
    https://csop.onlineminisite.com/thematicetf/tc/3194.php
    南方東英恒生科技指數ETF
    http://onlineminisite.com/csop/hstech/index.html
    南方東英科創板50指數ETF
    https://csop.onlineminisite.com/star50etf/index.html
    南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
    http://onlineminisite.com/csop/hstech_landi/index.html
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    http://www.csopasset.com/
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