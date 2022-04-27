瑞銀降今年中國GDP增長預測至4.2%　下季或再降準

瑞銀將今年內地國內生產總值(GDP)增速預測由5%下調至4.2%，孟磊表示，消費難以短時間從疫情中恢復，出口增速則因地緣政治風險而放緩，基建是今年內地經濟增長最重要的推動力，又指中央政策仍會偏向寬鬆，但刺激力度未必如市場預期般大，下季或會再度降準，以及降低貸款市場報價利率(LPR)5至10個基點，但料不會下調中期借貸便利(MLF)。

房地產市場方面，他指，雖然當局最近對部分城市放寬樓市限購及房貸政策，帶動樓價反彈，但有關措施並非全國推行，相信中央目的只是避免系統性風險，而且行業發展正面臨人口結構及疫情等長期挑戰，在中央強調「房住不炒」原則下，房地產不再是刺激經濟的工具，料內房股僅屬短期反彈。

在市況波動下，該行看好市場盈利穩定和具定價能力的板塊，包括食品飲料、家電、動力電池相關、可再生能源及國防軍工。孟續指，銀行股屬防守性板塊，受惠派息高及盈利增長穩定，短期將跑贏大市，但一旦市場出現反彈，資金回流增長型股份，銀行股便難以維持上升趨勢。該行亦建議減持汽車零部件、紡織、房地產和休閒服務行業。