萊坊：料本月樓價指數開始轉勢　全年升幅有望達5%

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，受疫情影響，差估署樓價指數今季下跌約3.2%，但預料本月指數將會開始轉勢，估計按月跌幅收窄至0.5%以下。

他指出，最近疫情開始受控，有信心第二季樓市在一手市場帶動下會價量齊升，下半年樓市氣氛將會逆轉，今年全年樓價仍有望升3至5%。

隨着政府放寬按揭成數，樓價800萬至1,200萬元中小型住宅單位表現較好，樓價1,200萬至1,920萬元的中大型單位市場也會受惠。相信發展商5月份會開始加快步伐，下半年平均每月一手成交可達1,500至2,000宗，但開價料不會太進取。

此外，與自我隔離相關的短租需求開始減少，同時失業率攀升，故住宅租金短期內受壓，但預料2022年整體住宅租金料有最多3%增長，其中豪宅租金會有較好表現。

他又指，雖然美國有機會在短期以更進取步伐加息，但香港經濟增長較慢，通脹溫和，沒有經濟條件及需要跟隨美國加息步伐。今年實際按息仍會在兩厘以下，少部分上車人士或會因加息而不能通過銀行壓力測試，但對市樓整體購買力影響不大。