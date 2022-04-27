諾獎得主克魯格曼︰俄烏戰爭加劇全球糧食危機

俄烏戰爭刺激國際油價大漲，但最近油價已由高位回落到每桶100美元附近，美國汽油價格也回穩，實質汽油價格(相對於整體生活費的價格)較2006至2014年的價位低，顯示目前能源供應緊張問題不如預期般嚴重。

不過，此刻正上演諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼所謂「巨大的全球糧食供應危機」。過去1年，小麥價格升幅大過油價漲幅。美國受衝擊，貧窮國家更受重創，因食物佔家庭支出的比率很高。

這波糧食危機的背後有不少因素，當中俄烏戰爭是明顯原因。克魯格曼指，烏克蘭是農產出口大國，如今鐵路遭俄軍轟炸、港口被封鎖，幾乎斷了外銷之路。不僅如此，俄羅斯自己的穀物出口也大多暫停，明顯為壓抑國內物價升勢。

另一因素是肥料。現代肥料生產是能源密集產業，俄羅斯在戰前是全球最大肥料出口國，但現在中止出口。彼得森國際經濟研究所(PIIE)研究員的分析指，另一肥料生產大國中國去年也大大減少出口，亦是設法壓低國內價格，此類出口禁令比中美關稅戰衝擊更大。

以上種種，都為全球農業帶來困擾，尤其是新興市場國家，如巴西，反映地緣政治與全球化的關係不可分割。

克魯格曼表示，令他詫異的是近來的經濟問題對舊式全球化(稱之為「全球化1.0」)的傷害更大，對1990年以後世界複雜經濟關係的傷害相對較小。現在縱有貨櫃短缺、港口擁塞等問題，還是能相當輕易買到內建零組件產自十餘國的電子裝置，目前真正受嚴重打擊的反而是小麥、肥料這類較少加工的產品貿易。