德銀：美國加息將令明年經濟嚴重衰退

德意志銀行經濟學家警告，美國聯儲局可能需實施1980年代以來最激進的貨幣緊縮，才能令通脹由40年高位降下來，將導致美國明年出現嚴重衰退。

德銀首席經濟學家兼研究主管David Folkerts-Landau等人周二(26日)撰文指，「我們的保守觀點是，聯邦基金目標利率要深入到5%至6%區間方可遏制通脹，這部分是由於縮表也能促進貨幣政策緊縮，我們的經濟研究團隊認為其效果相當於額外兩次25基點的加息」。

Folkerts-Landau表示，貨幣緊縮和隨之而來的金融動盪「將推動美國經濟在明年年底前陷入嚴重衰退」。德銀補充，預計失業率最終將上升「幾個百分點」。

德銀經濟學家也承認，他們比大多數其他主要預測機構更為悲觀。高盛估計，未來兩年美國經濟萎縮概率約35%，外媒經濟研究的衰退概率模型估計，2024年1月之前發生經濟衰退的可能性為44%。

在德銀經濟學家看來，聯儲局將利率提高到2.5%左右的中性水平遠不能緩解通脹。這是因通脹預期已在美國家庭中扎根，且勞動力市場發展蓬勃，失業率已降至3.6%。

德銀估計中性利率遠高於聯儲局的預期，約為5%左右。該行預計10年期美國國債孳息率將升至4.5%至5%。

報告結尾稱，「我們將陷入一次嚴重的經濟衰退，但我們堅信聯儲局行動愈早，愈積極，對經濟的長期損害就愈小」。