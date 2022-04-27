女性創業家指數出爐　香港亞太區排名升上第4位

Mastercard公布了2021年度「女性創業家指數」（Mastercard Index of Women Entrepreneurs，簡稱MIWE），香港獲得與2020年相同的62.7分，但其全球排名升至第17位，而亞太地區排名亦上升1位至第4位。

「女性創業家指數」研究來自65個經濟體、覆蓋全球82.4%女性勞動力之中，創業家的發展及成就。

調查發現，在2020至2021年期間，香港女性商界領袖人數及女性創業活動分別僅錄得0.8%及0.4%的輕微跌幅，主要原因包括政府透過推出與創業相關的政策及計劃為中小企提供支援、女性更容易獲得金融服務，及相對高質素的管治。就算在對創業不理想的社會文化規範下，這些有利條件很有機會提升女性在創業活動的參與度。而香港在提供創業支援條件方面排名全球第6，彰顯其鼓勵女性擁抱創業風險的態度。

此外，香港在知識產權和金融服務可達性方面排名全球第8，反映女性高度具備獲得風險投資及中小企營運資金的能力。創業環境亦受惠於法治、政策和公共服務的效率，以及女性有著較多接受高等教育的機會。