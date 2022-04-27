丁蟹效應又嚟料！股民小心睇路...

話說港股長年弱過藥煲，無論外圍升與跌，恒指都會跟隨自己的節奏反覆向下，令一眾股民哀莫大於心死。不過，昨晚(26日)開始重播鄭少秋(「秋官」)領銜主演的《天地男兒》，卻令股民看到不一樣的賺錢機會，各位能否把握？就在睇各自造化。

事緣1992年鄭少秋在《大時代》中飾演沽空期指致富的角色「丁蟹」，由於劇集播出後一個月內恒指跌達1,238點，其後每逢秋官有劇集或節目等播出，港股許多時候都會暴跌，故有「秋官效應」(Adam Cheng effect)，又名「丁蟹效應」之說。

2004年更有證券行曾發表報告拆解「丁蟹效應」，統計由1992年至2003年每逢秋官的劇集播出，股市跌幅介乎0.1%至25%，7成時間恒指錄得下跌。

目前，網絡社交平台及不少股評人已在討論「秋官效應」。至於今次會否應驗向下？電視台在港股勢弱之時選擇重播秋官劇集，是為股民提供開Put賺錢的機會，還是預視港股即將再插見底？請各位自行判斷。

另附帶歷年來「秋官效應」的威力，股民請自行參考！

《大時代》

年份：1992年

跌幅：播出一個月內跌幅曾多達1283點。

《世紀之戰》

年份：2000年

跌幅：播出一個月內跌幅曾多達2900點。

《血薦軒轅》

年份：2004年

跌幅：播出一個月內跌幅曾多達1482點。

《潮爆大狀》

年份：2006年

跌幅：播出一個月內跌幅曾多達2097點。