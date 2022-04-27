金管局推「數碼港元」討論文件　邀公眾及業界提出意見

香港金融管理局發布題為《從政策及設計角度看「數碼港元」》的討論文件，闡述在香港引入零售層面央行數碼貨幣所涉及的主要政策及設計事項，並邀請公眾及業界提出意見。

金管局在2021年6月公布「金融科技2025」策略後，隨即展開研究，探索在香港推出「數碼港元」的可行性。該研究的第一部分側重於技術方面，並已於2021年10月以技術白皮書1的形式發表初步研究結果，以徵求意見。

第二部分的研究聚焦於政策及設計範疇，相關初步研究結果載於本文件。研究探討了「數碼港元」的潛在裨益與挑戰；若干設計上的考慮因素，包括其發行機制、與其他支付系統的互聯互通、私隱及數據保障以及法律考慮因素及用例。金管局在文件中列出12條問題，扼要說明重點討論方向，以便持份者提出意見。

金管局總裁余偉文表示，文件是金管局研究「數碼港元」的另一里程碑，當中的政策及設計考慮因素反映了最新的國際發展，以及香港金融市場的特點。該局積極鼓勵公眾及業界參與此重要的諮詢，收到的反饋將有助制訂有效策略，令香港的金融市場在快速演變的零售層面央行數碼貨幣領域中，能作出最佳部署。