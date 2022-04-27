美匯站穩102.5水平 道期漲300點
2022年04月27日 16:18
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美匯指數站穩102.5水平；港匯見7.8469；離岸人民幣(CNH)報6.5875；美元兌日圓報127.97；歐元企1.0613，英鎊處1.2563。金價報處1,893美元。布油報105.2美元，紐油報101.87美元。比特幣企3.9萬美元。道指期貨升300點。
●恒生指數收市升11點或0.06%，至19,946點，未能企穩2萬點關；國企指數升38點或0.57%，至6,786點；恒生科技指數升65點或1.68%，報3,981點。主板成交逾1,251億港元。https://bit.ly/36PiAHA
-港交所首季純利26.68億元，按年跌30.5%。
●創業板指數升5.5%，中海油A股升停板。
●中國經濟：
-瑞銀降今年中國GDP增長預測至4.2%，下季或再降準。
-瑞銀證券：上半年A股上市企業盈利恐錄負增長。
-45家內銀內險公司涉數據瞞報，被中銀保監批評。
-內地首季規模以上工業企業利潤按年增8.5%。
●豐田汽車全年全球銷量951萬輛，史上第二高。
●澳洲首季CPI按年升5.1%，創近21年高。
●經濟憂慮叠加能源威脅，歐元一度跌見5年低位。
●Tesla單日瀉12%，市值蒸發近1萬億元。
●德銀：美國加息將令明年經濟嚴重衰退。
●諾獎得主克魯格曼︰俄烏戰爭加劇全球糧食危機。
●神童都估唔到！熱浪衝擊印度恐加劇全球糧食危機。
●金管局推「數碼港元」討論文件，邀公眾及業界提出意見。
●駿隆：中港股波動，4月MPF人均蝕10999元。
●女性創業家指數出爐，香港亞太區排名升上第4位。
●3月私宅售價指數跌0.7%，連挫3個月。