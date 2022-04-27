張柏廉續留任LME行政總裁　馮恩霖7月退休

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，很高興張柏廉決定留任。過去幾周，鎳市場出現了前所未見的情況，他一直帶領團隊積極解決問題，展示出卓越的領導力，相信公司的同事、客戶和所有市場人士都會歡迎這個好消息，期待在未來繼續與他和整個LME團隊緊密合作。另指出馮恩霖在LME Clear的發展中發揮了重要作用，感謝他的領導能力、工作熱誠和為集團做出的重要貢獻。

LME Clear主席Marco Strimer肯定馮恩霖過去於工作，指LME Clear能夠率先為業界提供低成本的清算和結算服務，很大程度上歸功於其奉獻精神和遠見。

LME行政總裁張柏廉表示，近幾周發生的事情突顯了LME及金屬市場的重要性，希望繼續與LME的團隊共同努力，推動市場長遠健康發展及提升市場效率，帶領業界邁向可持續發展的未來。LME提升金屬市場長遠發展的工作才剛剛開始展現成果，會繼續致力於提升市場流動性和吸引更多市場參與者，期望與各會員、客戶及持份者緊密合作，令LME成為更有吸引力和韌性的交易平台。

LME主席Gay Huey Evans說：「張柏廉具有卓越的領導才能，而且十分熱愛金屬行業，他也一直備受同事、監管機構及LME世界各地客戶的尊重。全球金屬行業不斷演變，未來我們要繼續落實LME戰略，推行現代化改革、發展市場，繼續為我們的客戶提供非常重要的定價、交易及對沖服務，張柏廉將在此過程中發揮重要的領導作用。我代表LME董事會歡迎張柏廉決定留下來繼續擔任這份任重道遠的工作。」

此外，LME首席財務總監李凱琳(Catherine Lester)決定離開LME另謀發展。LME現任代理首席財務總監Tabitha Silverwood將接替成為首席財務總監，將於2022年5月1日起生效。Tabitha Silverwood自2014年以來一直在LME工作，先是擔任外部報告主管，然後從2019年1月起擔任財務主管。在加入LME之前，她曾在羅兵咸永道會計師事務所審計及鑒證服務部擔任高級經理，主要負責資產管理部門。Tabitha Silverwood是蘇格蘭特許會計師協會的特許會計師。