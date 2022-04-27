【產經直播】港股幾時轉穩？
2022年04月27日 16:37
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種子資本投資總監葉永茂
隔晚美股急瀉，不過內地股市回升，港股今日(27日)亦反覆靠穩，但恒指20,000點始終未能企穩，最終收市報19,946點，升11點。港股明日(28日)期指結算，結算過後會否有新方向？要否繼續做定對沖？
內地中央財經委員會會議提倡，要全面加強基礎設施建設問題，基建股做好，中交建(01800)升2%、中鐵建(01186)亦升近4%。而水泥股同樣受追捧，海螺水泥(00914)大升逾6%、中國建材(03323)更升7%。基建板塊短期是穩陣之選？
港交所(00388)首季盈利下跌逾三成，績後一度跌穿320元，收市偏軟，報321.4元。市況不穩下，股份前景係咪唔多樂觀？
相反，贛鋒鋰業(01772)業績表現亮麗，上季盈利升6.4倍，兼獲大行摩通唱好，目標價180元，股價升逾12%，股價近日由低位回升，股份係咪已經脫險？另外，美團(03690)旗下美團優選關停北京業務，股價升逾1%。現水平追入美團值唔值博？內地疫情持續下，投資美團等科網股有咩要注意？
隔晚國際油價反彈，市場憧憬中國將刺激經濟從而利好需求，港股「三桶油」中，中海油(00883)表現最好，升6%，油股而家仲適唔適宜入場？油價上望空間仲有幾多？
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