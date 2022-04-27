【產經直播】港股幾時轉穩？

隔晚美股急瀉，不過內地股市回升，港股今日(27日)亦反覆靠穩，但恒指20,000點始終未能企穩，最終收市報19,946點，升11點。港股明日(28日)期指結算，結算過後會否有新方向？要否繼續做定對沖？

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