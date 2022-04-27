港人供樓壓力增！按證公司定息按揭下月加1/4厘

香港按揭證券有限公司(按證公司)自2020年2月推出試驗性質的定息按揭計劃，並於2021年11月轉為恒常計劃，其後按照其資金成本、業務風險、市場情況等因素不時釐定定息年利率，並每月公布。根據該行最新公布，凡於5月1日至5月31日的定息按揭申請，10年期年利率將調整至2.45%、15年期年利率調整至2.6%、20年期年利率調整至2.75%，較4月份各年期的年利率，各上調0.25厘。

以500萬元貸款額，年期為30年為例，若以最新5月定按計劃的利率計算，10年期、15年期及20年期每月供款分別增加641元(3.4%)、649元(3.4%)及656元(3.3%)。此外，對比現時H按計劃(H+1.3%)，並以今日一個月HIBOR為0.21厘計算，5月份的10年、15年及20年定按計劃的每月供款則分別增加2,346元(13.6%)、2,737元(15.8%)及3,132元(18.1%)。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近日美國30年按揭貸款利率更升至創5.2厘創12年新高，按證公司是次上調定按計劃的年利率屬正常舉動。