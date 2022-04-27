郭基煇：酒店業不能單靠本地客　冀港府與內地建立旅遊氣泡

新冠肺炎疫情對香港酒店業打擊甚大，新鴻基地產執行董事郭基煇表示，過往疫情高峰時旗下酒店入住率曾一度低至2、3成，惟經過推廣，推出長租、Staycation等計劃，1月至今旗下5間集團自己管理的酒店入住率仍達8成。惟他指，酒店業不能單靠本地需求去「塘水滾塘魚」，建議政府第一步盡快與內地和境外低風險地區建立疫苗氣泡。

他建議第一部可做好廣東省回港易計劃，並與大灣區建立旅遊氣泡，因過往酒店旅客七成都來自廣東省。另外他又建議，政府循序漸進開放社交距離措施之下，應考慮盡快開放健身室、泳池、按摩中心等，相信對酒店業會帶來很大的幫助。

新地旗下5間由集團自己管理的酒店內的餐飲，收入已恢復至去年11月的九成，但相較12月旺季仍有一段距離。至於過去兩周旗下餐飲收入逾兩成至四成來自政府消費券，顯示消費券確實帶來很多幫助。

他表示，每次疫情高峰期時都考驗市場推廣的創意，像本次推出Go Royal會員計便是將過往新地商場和各家酒店的會員制度整合至一個APP內並互相通用。該計劃原定在本年1月初農曆新年前推出，惟因疫情而要延後至今才推。

另外，他又指疫情逾兩年，新地的酒店從未裁員，但就要求員工盡快清假，部分餐廳在疫情最艱難時亦選擇停業，以減低支出。

至於內地疫情升溫，對集團內地酒店的建築進度一定有影響，惟他未有透露影響有多大，只表示，其上海和蘇州的酒店預計可分別在2023和2024年開幕。