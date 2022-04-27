聯華電子首季多賺近9成　加2成資本開支至36億美元

經歷去年連番加價，聯電上季單片晶圓平均售價進一步迫近1,000美元，連同出貨量按年上升且折舊開支持續下降，該企期內毛利率按年擴闊16.83個百分點至43.36%，按季比則大致相若。該企現指引本季晶圓付運量會按季回升4至5%，以美元計的晶圓平均售價按季再升3至4%，推動毛利率再升至約45%。

聯電共同總經理王石表示，就算疫情已令終端電子產品銷情有所減弱，聯電的業務仍會受惠電子產品半導體含量增加的結構性機遇，非揮發記憶體、射頻、OLED(有機發光二極體)等特色工藝已佔聯電晶圓收入超過一半。

聯電日前還宣布與日本車用部件大廠電裝合作，於日本全資子公司USJC的廠房安裝日本首條用上12吋晶圓的IGBT(絕緣柵雙極電晶體)生產線，滿足車用半導體的需求。王石稱，聯電積極拓展海外產能，新加坡也會添建廠房應付22及28納米製程需求，已獲得2024年起發貨的長期訂單，而位於台南的12A廠房P5廠區本季就會投入使用，應付之前未能滿足的28納米製程需求。