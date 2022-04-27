【糧食危機】印尼又擴大棕櫚油出口禁令　普京限化肥

印尼對棕櫚油出口的禁令再度轉變，可謂玩轉金融市場！外媒最新報道，該國對棕櫚油的出口禁令再次擴大，之前未納入名單的粗製棕櫚油出口會跟隨精製棕櫚油一同被禁，並於4月28日生效。消息刺激於馬來西亞交易的棕櫚油期貨漲停，升幅10%，報每噸7,040馬元。

此舉可能使全球糧食危機惡化，並推高數百種消費品的價格。同時正好應驗了印度神童阿南德數日前稱「4月28日」全球能源及糧荒會惡化的預言。

棕櫚油是用途廣泛的食品油之一，是世界上許多食品、化妝品和家居用品中的常見成分；也常被加工成起酥油、人造奶油、煎炸油和專用油脂等；工業上則可以做成脂肪酸、酯、脂肪醇、含氮化合物及甘油等，也是化妝品到清潔用品的主要成分。而印尼則是全球最大生產國，供應量佔全球六成。

另外，俄羅斯總統普京宣布，將俄羅斯出口化肥的限制延長至8月31日，並考慮進一步延長期限的可能性；同時，普京下令取消在俄國無類似商品的農業機械及配件的進口關稅，包括部分收割機及園藝機械。

此外，俄國政府亦抽撥70億盧布(約7.42億港元)用於研究及開發捕魚船等相關替代產品。普京的行徑必然會衝擊全球糧產。