第二市場受壓　馬鞍山富寶花園兩房戶跌穿「3球」

新居屋推售前夕，未補價第二市場受壓。馬鞍山居屋富寶花園有兩房單位，樓價跌穿「3球」，減價後僅售280萬元，呎價約5,785元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島4月錄約16宗買賣，包括23座低層E室，實用面積約781方呎，套三房連士多房間隔，原業主開價約1,350萬元，議價後以1,195萬元承接，呎價約15,301元。

●香港置業譚浩智稱，香港仔登峰．南岸中低層A室，實用面積約478方呎，兩房間隔，享海景，以1.93萬元放租約1個月後即獲外區客接洽，議價後減價1,300元，以1.8萬元承租，呎租約37.7元，新租客為外籍專業人士。

●美聯蘇振宇指，西區寶翠園8座高層B室，實用面積約771方呎，套兩房間隔，擁全維港海景，外區用家在屋苑附近上班，故斥資2,080萬元成交，呎價約26,978元，購入後作換樓之用。

●中原蘇浩德透露，北角半山雲景台高層D室，實用面積約1,065方呎，套三房間隔，享煙花海景，叫價2,700萬元，最終願減170萬元，以2,530萬元連租約易手，呎價約23,756元，新買家屬於外區用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角低層B室，實用面積約297方呎，兩房設計，成交價約520萬元，呎價約17,508元，原業主2015年1月以約415.8萬元購入，業主持貨僅約7年，單位帳面升值約25%。

●中原林志達稱，北角富澤花園4月錄8宗買賣，該盤富威閣低層E室，實用面積約645方呎，套三房間隔，以1,022萬元購入，呎價約15,845元，新買家屬於用家。

●中原陳凱超表示，西灣河嘉亨灣2座高層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，享海景，以1,150萬元易手，呎價約23,092元，新買家屬於投資客，原業主於2012年以720萬元買入，持貨約10年帳面獲利430萬元，單位升值約60%。

●世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島5座高層H室，一房設計，實用面積約323方呎，望海景，租金1.53萬元，呎租約47元，租客見屋苑鄰近上班地點，傢電又齊全，可即租即住，僅睇一次便決定租入。

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九龍區

●香港置業胡耀才指，啟德嘉峯匯1B座高層G室，實用面積約460方呎，兩房間隔，望園景，以約1.75萬元放兩天後，吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價200元，以1.73萬元租出，呎租約37.6元，新租客為家庭客，故睇樓後兩次後決定承租。

●世紀21富山劉倩彤透露，黃大仙豪苑1座中層E室，實用面積約333方呎，兩房間隔，以505萬元成交，呎價約15,165元，單位原先叫價為535萬元，放盤約1個半月，最終輕微減價30萬成交，減幅5.6%售出。

●中原葉文浩表示，馬頭角瑧尚4月暫錄3宗買賣，平均實用呎價約21,614元，屋苑高層A5室，實用面積約294方呎，一房間隔，享海景，以680萬元沽出，呎價約23,129元，新買家為用家，原業主於2019年4月以649.8萬元買入，帳面獲利30.2萬元。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣昇悅居7座高層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，望山景，以約908萬元放盤約1個月後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價37萬元，以871萬元成交，呎價約17,703元，新買家為首置客。

●利嘉閣李啟昌表示，長沙灣昇悅居8座高層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望市景，以955萬元易手，呎價約18,472元，項目本月暫錄17宗二手買賣，入場費由850萬元起。

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨4月錄約47宗買賣，較上月全月升約68%，平均實用呎價約13,245元，屋苑6期蘭秀道25號高層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，享山景，開價750萬元，現以732萬元成交，呎價約14,381元，新買家為同區上車客。

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新界區

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山居屋富寶花園2座低層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場原叫價300萬元，放盤3個月，減價20萬元，減幅6.7%，以280萬元成交，呎價約5,785元，原業主於1999年9月以151萬元購入，期內升值約85%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山薈晴2座高層A5室，實用面積約225方呎，開放式間隔，望樓景，原先開價450萬元，放盤1個月，終以435萬元成交，呎價約19,333元。

●中原吳謙成稱，馬鞍山雅典居8座高層A室，實用面積約1,435方呎，套三房間隔，開價約2,000萬元，議價後以1,780萬元易手，呎價約12,404元，原業主於2015年以1,550萬元購入，持貨約7年帳面獲利約230萬元，單位升值約14.8%。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山4月暫錄約150宗二手買賣，其中嘉華星濤灣本月錄8宗，屋苑2座中層H室，實用面積約811方呎，三房間隔，開價約1250萬元，議價後以1,180萬元易手，呎價約14,550元。

●中原吳家威透露，東涌映灣園3日連錄5宗買賣，4月累錄25宗，屬8個月新高，屋苑11座高層H室，實用面積約928方呎，套三房連儲物室間隔，享內園景及海景，開價1,130萬元，放盤當日獲同區外籍家庭租客承接，成交價1,120萬元，呎價約12,069元。

●中原伍潔玲表示，荃灣區4月累錄逾180宗二手買賣，比上月全月增加逾20，區內環宇海灣5座極高層E室，實用面積約713方呎，套三房連儲物房間隔，享海景，叫價1,280萬元，議價後以1,170萬元沽出，呎價約16,410元，新買家為同區租客。

●祥益黃肇雯稱，天水圍居屋天頌苑J座低層1室，實用面積約650呎，套三房間隔，區內白表客為鄰近家人方便照應，而且業主由4月初於未補價第二市場放盤叫價470萬元，累減30萬元，決定以440萬元售出，呎價約6,769元。

●祥益黃文樂指，屯門公屋良景邨良智樓中層6室，實用面積約366方呎，兩房間隔，區內客見單位內附大部分傢電，加上業主有500元的議價空間，遂便決定以8,500元即睇即租，呎租約23.2元。

●祥益龍超君表示，屯門居屋澤豐花園4座高層J室，實用面積約433方呎，兩房間隔，區內客為鄰近家人居住，方便照應，加上業主有700元的議價空間，決定以9,300元即睇即租，呎租約21.5元。

●中原曾俊賢稱，屯門恒順園1座低層B室，實用面積約622方呎，套三房間隔，叫價650萬元，經議價後，共減24萬元，以626萬元沽出，呎價約10,064元，新買家為用家，見疫情下樓價有所回落，最近樓市亦逐漸升溫，遂趕緊入市。

●美聯梁浩文指，屯門景峰豪庭2座高層A室，實用面積約534方呎，兩房間隔，減價1.5%至640萬元獲用家承接，呎價約11,985元，原業主在2009年7月以136.8萬元購入，持貨接近13年帳面賺503.2萬元，物業升值近3.7倍。

●美聯顧耀彬表示，屯門瓏門1座低層A室，實用面積約696方呎，三房連儲物室連平台戶，買家鍾情項目就近港鐵站，斥資1,262萬元購入，呎價約18,132元。

●祥益黃文樂指，屯門珀御高層N室，實用面積約353方呎，一房間隔，租客見單位附設裝修連傢電，可即租即住，加上屋苑鄰近工作地點，可節省交通往返時間，業主減租300元，上述租客遂便決定即睇即租，以月租1.25萬元租入，呎租約35.4元。

●中原陳敬天稱，粉嶺上水區4月暫錄約130宗買賣，已超上月全月錄約65宗，粉嶺碧湖花園1座中層H室，實用面積約400方呎，兩房間隔，此單位為凶宅同層單位，開價約530萬元，議價後以518萬元獲承接，呎價約12,950元。

●世紀21奇豐周晉廷透露，粉嶺中心E座低層2室，實用面積約535方呎，三房間隔，望內園景，放盤1星期，開價638萬元，近日獲同區換樓客以625萬元承接，呎價約11,682元，新買家為區內買家，沽出區內兩房戶，再補價45萬元換購三房戶。

●美聯蔡天賜表示，粉嶺綠悠軒7座高層B室，實用面積約479方呎，兩房間隔，客人早前相約家人再度到上址睇樓，即時與業主議價，惟剛好遇上另一組客人上門睇樓，最終追價入市，以643萬元成交，呎價約13,424元。

●中原曾紀賢指，大埔白石角區4月暫錄約10宗買賣，其中雲滙本月錄2宗，包括9座高層B6室，實用面積約447方呎，兩房間隔，開價約848萬元，議價後以810萬元易手，呎價約18,121元，原業主於2018年以852.5萬元購入，持貨約4年帳面蝕讓約42.5萬元。

●中原侯惠良透露，沙田花園城4月錄6宗買賣，屋苑1期雅麗苑中層A室，實用面積約297方呎，兩房間隔，開價約508萬元，議價後以498萬元易手，呎價約16,768元，原業主則於2019年以475萬元購入，持貨約3年帳面獲利約23萬元，單位升值約4.8%。

●中原歐偉基指，沙田碧濤花園4月暫錄約16宗買賣，屋苑2期富臨閣中層E室，實用面積約839方呎，套三房間隔，最初開價約1,008萬元，經議價後以1,000萬元獲承接，呎價約11,919元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑B座中層6室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價720萬元，放盤兩星期，以698萬元沽出，減價約3.1%，呎價約10,738元。

●世紀21奇豐張翠珊指，西貢帝琴灣凱弦居2座中層D室，實用面積約1,151方呎，三房間隔，放盤4個月，原先開價1,500萬元，累減66.2萬元，以1,433.8萬元沽出，呎價約12,457元。

●中原柯勇表示，將軍澳蔚藍灣畔4月暫錄18宗買賣，較上月全月反彈3.5倍，平均實用呎價下調至16,590元，屋苑5座中層G室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望內園景，成交價750萬元，呎價約15,306元。

●利嘉閣溫錦華指，將軍澳新都城1期6座中高層D室，實用面積約526方呎，套三房間隔，望內園景，成交價880萬元，呎價約16,730元，新都城1期現時約有15個單位放售，入場費由845萬元起。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳東港城2座中層B室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望山景，開價800萬元，減價至782萬元易手，呎價約16,890元，屋苑現時有40個二手放盤，入場費由800萬元起。

●利嘉閣溫錦駒表示，將軍澳SAVANNAH第3A座高層B室，實用面積約695方呎，套三房連儲物室間隔，成交價1,415萬元，業主於2016年10月斥1,114.6萬元購入，持貨約5年半帳面獲利300.4萬元，期內物業升值約27%，本月屋苑暫錄7宗二手買賣。

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