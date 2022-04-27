美股反彈　微軟漲5%、Visa升近一成

外圍市場情緒不振，美股道指周二收跌809點。不過在歐亞股市帶動下，周三早段有所反彈，道指升153點，至33,394點；標指升22點，至4,197點；以科技股為主的納指漲108點，至12,599點。港股夜期報20,049點，升122點，高水103點。

市場繼續憂慮巨型科企業績不對辦之際，微軟上季收入及盈利均勝預期，其截至3月底止第三財政季度，收入按年增長18.35%至493.6億美元，純利按年增長8.22%至167.28億美元，撇除匯率及非經常項目後調整增幅更達到13%，強勁的增長主要是受到的雲業務所帶動。

作為對業務貢獻最大的微軟智能雲業務，上季收入達到190.51億美元，按年增長26.01%，其中企業雲平台Azure收入增長更達到46%。整體經營溢利亦按年增長28.88%至82.81億美元。行政總裁納德拉也表示，雲業務的發展仍處於早期階段，並指Azure在不同行業、客戶群和地域的業務都在錄得增長。微軟股價升5.13%。

道指成分股Visa公布，截至3月底止第二財政季度淨收入為71.89億美元，按年升25.48%；純利按年升20.52%至36.47億美元。季內支付交易總額按固定匯率計按年增長17%，歐洲以外的跨境交易量按年更大增47%。

該企行政總裁直言，通脹、供應鏈問題、俄烏戰爭等均沒有對公司產生明顯影響，消費交易復甦仍然強勁，上季旅遊、零售商品、食品及藥品、餐廳等消費增長強勁。暫停俄羅斯業務將會在接下來兩季對收入產生約4個百分點的影響，惟仍預期全年收入增長逾15%。Visa股價早段升8.99%。

另一道指藍籌股波音公司上季收入按年跌8.05%至139.91億美元，主因是國防訂單收入及減少，虧損更按年擴大1.21倍至12.42億美元。該公司上季商用飛機交付量按年加18架，至95架；預計本季737 Max客機生產會進一步提高，月均交付量可增至31架。波音股價跌7.58%。

在歐洲沒有業務，故未受俄烏戰火影響的通用汽車(GM)上季收入按年升10.79%至359.79億美元，惟按年少賺2.74%至29.39億美元。雖然集團仍受到晶片短缺所困擾，但預期今年汽車產量按年增長25至30%。行政總裁亦表示，目前行業較低的庫存水平，有助公司把通脹壓力傳導至消費者。

串流音樂播放平台Spotify上季收入按年增長23.94%至26.61億歐元，3月底付費用戶數為1.82億，按年及按季分別錄長15%及1%，此增幅已計入因俄羅斯業停止而損失的150萬位當地用戶。公司預計本季仍會損失60萬俄國用戶，惟料整體付費用戶數仍會增長至1.85億，其股價跌8.66%。