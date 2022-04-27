俄羅斯斷波蘭保國天然氣供應　謀破壞歐盟團結

由俄羅斯總統普京發動的能源和貨幣戰升級，迫使歐洲諸國處抉擇時刻！事緣俄羅斯天然氣公司(Gazprom)證實，在波蘭和保加利亞同意以俄國貨幣盧布付款前，不會恢復供氣，消息刺激歐洲天然氣期貨價一度急飆24%，至每兆瓦時127.5歐元，為4月1日以來最高，之後在110歐元水平徘徊。在中港上市的新能源股則受惠能源轉型潮而被炒高。

自俄烏2月下旬開戰以來，莫斯科和歐盟爭端持續，普京利用俄國是歐洲最大天然氣供應國的優勢，上月底下令「不友好國家」須以盧布支付氣費，料5月全面實行。隨着他向波蘭及保加利亞「開刀」，意味已無妥協餘地，歐洲各國須於5月前取捨，是接受普京條款還是失去供應。據俄媒消息，奧地利已「跪低」接受普京條款，並透露德國也做了一樣的選擇。歐盟執委會則指摘俄國形同「勒索」，已制定應對計劃，很快會有聯合公布。

保加利亞國企Bulgargaz已接到通知，Gazprom將從周三起停止供氣；波蘭主要天然氣公司PGNiG也稱同日起遭停止所有供應。營運商Gascade數據顯示，周三通過亞馬爾─歐洲管道從德國流向波蘭的天然氣訂單激增。Gazprom則警告，若波蘭和保加利亞截取本應運往其他國家的天然氣，該公司將減少途徑兩國的供應。

波蘭與Gazprom的合約為每年供應102億立方米，佔波蘭總消耗量50%，該國指目前未需動用儲備，也不會減少對消費者的供應，會從立陶宛及捷克的連線取得天然氣，與斯洛伐克的鐵路運輸也將在年內開通。保加利亞亦稱已採取措施尋找替代，目前毋須限消費。

當地分析警告今次普京絕非「做戲」，因波蘭多年反俄，受「制裁」是很正常，惟保加利亞立場低調仍遭斷氣，意味是動真格，同時已令歐盟醞釀分裂，匈牙利表明「親俄」。目前意大利也緊張起來，外媒引述消息透露，若歐盟決定禁運俄油，意國會考慮暫時將盧克石油控制的煉油廠ISAB收歸國有，因ISAB是當地產能最大的煉油廠，負責加工和處理原油，而該公司有30至40%原料來自俄國。德國則希望在數天內找到替代俄油的方法，以應對歐盟5月下旬的制裁行動。據報俄油在戰前約佔德國供應三分之一，現降至12%。

歐洲大型能源交易商托克宣布，將於5月15日前全面停止從俄國進行原油調度，也將大減俄製油產品的採購量，僅針對歐洲客戶所需而進行最低限度採購。據國際能源機構(IEA)預測，5月後俄國每日石油供應恐較3月驟減300萬桶。如今失去托克這個大客，可能加速西方脫離依賴俄國能源。

世界銀行估計，布蘭特期油今年平均價為每桶100美元，乃2013年以來最高；歐洲天然氣價將是去年兩倍；煤價料飆80%。俄羅斯內部也料今年經濟縮8.8%，產油量最多減17%至4.33億噸，為2003年來最少；原油出口量亦料按年最多挫7.6%至2.13億噸。除能源外，普京也下令將化肥出口限制延長至8月31日。